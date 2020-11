El homenaje de jóvenes músicos entrerrianos a los héroes del ARA San juan

Al cumplirse el tercer aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan, este domingo los 44 tripulantes fallecidos en aquel accidente fueron homenajeados en distintos actos a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio.En la ciudad de Villa Libertador San Martín, dos hermanos eligieron ponerle letra y música a un homenaje a aquellos tripulantes del submarino argentino y sus familiares. Rodrigo Ríos y su hermano Luis, compusieron "Descansa en Paz", canción que surgió después de conocer la noticia y tener la posibilidad de conocer a familiares del tripulante jujeño, Aníbal Tolaba, uno de los más jóvenes que perdió la vida en el ARA San Juan.El compositor Rodrigo contó aque los llevó a componer la canción. "Intentamos transmitir con la canción, las palabras que pudieran cerrar la herida, un mensaje de consuelo, un abrazo en canción, obviamente empapado de la esperanza que a nosotros nos mueve, la fe que nos atraviesa. Si bien la marra ya no está más en el muelle, y eso es un dolor terrible, pero la marra no se fue a cualquier lado, no se fue a la nada, hay esperanza y esa esperanza está en Jesús", comentó el joven.La inspiración de los jóvenes llego a Silvia, hermana del joven tripulante jujeño, quien agradeció el gesto de los hermanos Ríos: "estoy agradecida por la canción que fue dirigida a cada familia, y gracias a Dios, tengo la esperanza, que Él sane el dolor de la pérdida. Sí fue dirigida por Dios, seguramente es para dar un mimo a las familias", agradeció quién llevará la letra y música de esta canción, a cada familiar de los 44 tripulantes del submarino.