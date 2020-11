Prevén más incendios por altas temperaturas y presencia de material combustible

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) pronosticó que se esperan más incendios en el Norte, Noroeste, la Patagonia y la zona centro del país en los próximos tres meses debido al aumento de temperaturas, las escasas precipitaciones y a la disponibilidad de material combustible.



En el Informe Nacional de Peligro de Incendios de Vegetación del Sistema de Evaluación de Peligro y Alerta Temprana, publicado este domingo, se alertó que, con los datos de octubre, de noviembre a enero se pueden esperar más incendios que los que aquejaron este año al país debido al aumento de temperaturas y de material combustible disponible.



"Las precipitaciones registradas sobre el norte y noreste del país no fueron uniformes, por lo que las condiciones de peligro se mantienen elevadas sobre gran parte de la zona. Esta zona deberá mantenerse monitoreada ya que además las previsiones muestran precipitaciones deficitarias y temperaturas por encima de lo normal, asociado al patrón "La Niña"", explicó el documento.



"Sobre el Noroesteen tanto, la disponibilidad de combustibles se mantiene elevada pero se prevén precipitaciones que cambiarían este escenario. En particular, en la estación Tartagal (Salta), el BUI supera valores máximos históricos", alertó el SNMF.



En la región patagónica, que se encuentra atravesando su temporada de incendios, se advirtió que hay "indicadores que por el momento muestran valores por encima de lo normal como en Esquel (Chubut) que además supera los valores máximos históricos para la época. Se prevé un importante incremento del peligro de incendios asociado a temperaturas previstas por encima de la media y precipitaciones en torno a valores normales", indicaron.



Finalmente, sobre Mendoza, La Pampa, sudoeste de Buenos Aires y San Luis, las condiciones de peligro se incrementarán durante el próximo trimestre. "Las precipitaciones serían deficitarias y las temperaturas se mantendrían por encima del promedio", aclararon y alertaron que el sudeste de La Pampa, sudoeste de Buenos Aires y este de Río Negro "la disponibilidad de combustible medio y fino es elevada", se informó.



En octubre, las provincias más afectadas fueron Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán



El SNMF precisó en el informe que en el transcurso de octubre las jurisdicciones del país reportaron 145 incendios forestales, con una superficie afectada de aproximadamente 115.468 ha.



Las provincias más afectadas fueron Jujuy con 38 incendios, que comprometieron a 26.262,4 hectáreas, seguida por Salta con 13 focos y 38.867,1 hectáreas comprometidas. También estuvieron Catamarca (13 incendios y 8.030,6 hectáreas quemadas) y Tucumán que tuvo 9 focos y 4.261,0 hectáreas comprometidas.



Condiciones meteorológicas

En cuanto a condiciones meteorológicas, octubre "se caracterizó por registrar anomalías negativas de temperatura sobre el centro y este del país, mientras que sobre el norte y sur, las mismas fueron de signo opuesto", aclaró el informe.



"Sobre el centro del país, a pesar de que finalmente las temperaturas medias estuvieron por debajo de lo normal, se registraron temperaturas muy elevadas durante la segunda semana con valores de humedad relativa extremadamente bajos. Esta situación favoreció el desarrollo de incendios importantes en las sierras de Córdoba", se explicó.



EL SNMF advirtió que, tomando las temperaturas medias con respecto al período 1981-2010, se espera que se supere en los próximos meses el promedio de calor histórico. En el trimestre en curso de noviembre a enero de 2021, "las temperaturas serían superiores a las normales sobre la región del Litoral, Santa Fe, Córdoba, Cuyo, noroeste de Buenos Aires, La Pampa y oeste de Patagonia", aclararon.



"Sobre el norte del país, este de la región NOA, este y sur de Buenos Aires y este y sur de Patagonia, las temperaturas serían normales o superiores a las mismas. Sobre el oeste del NOA se esperan temperaturas similares a las normales", indicaron.



Con respecto a las lluvias, se aseguró que durante los últimos meses el este y centro-este del país registraron los mayores valores acumulados, sin embargo, esta situación no revirtió el déficit histórico en varias regiones del país.



"De manera general, todo el territorio nacional, tuvo precipitaciones por debajo de la media, a excepción del centro de la provincia de Buenos Aires. Los mayores desvíos negativos abarcaron el centro-norte de Corrientes y la provincia de Misiones", afirmaron.