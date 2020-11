Reconocen que "no estarían dadas las condiciones" para el Festival de Diamante

El Secretario de Turismo y Cultura de Diamante, Javier Robledo, reconoció que "no estarían dadas las condiciones" para la realización de la edición 50º del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante.



"El festival cumple 50 años y lamentablemente las condiciones no están dadas. Hay que resguardar por cuestiones sanitarias y además estamos muy limitados por las disposiciones nacionales, provinciales y las propias del municipio de Diamante en cuanto a lo que se puede o no hacer", explicó el funcionario municipal.



Si bien Robledo reconoció que no es él quien debe confirmar o no la realización del evento, comentó que "la última palabra la tendrá el intendente".

"Pero el panorama creo que es visible y elocuente. Es un evento que demanda mucha organización, que demanda un alto costo de producción, contratación de artistas, tropillas y logística que tiene el festival, por lo cual creo que no estarían dadas las condiciones de poder hacerlo", argumentó.



Robledo indicó que "Diamante al cumplir 50 años de su fiesta mayor se merece armar un festival mucho más importante y destacado que los que habitualmente de vienen realizando y en ese sentido, los tiempos no están dados".



"Teníamos pensado desarrollar muchas actividades culturales paralelas al festival que claramente tampoco se podrán hacer. Creo que este es un año en el que nosotros, desde la Secretaria de Turismo, lo tomamos para trabajar hacia adentro en el desarrollo de nuevos productos turísticos", contó este sábado en declaraciones radiales. (FM Estación Plus)