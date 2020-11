Sociedad

Preocupación

Domingo 15 de Noviembre de 2020

Covid en Concordia: el hospital está al límite de su capacidad por suba de casos

"No es que no haya más camas o más respiradores, sino que no hay médicos, no hay enfermeros, no hay mucamos que puedan atender a más camas y respiradores", comunicó el jefe de Terapia del Masvernat.