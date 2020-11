Trasladaron cubiertas y material informático en desuso a Buenos Aires

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), traslado dos camiones con cubiertas en desuso de Vialidad y material informático de la Municipalidad de Paraná a centros de disposición final que se encuentran en provincia de Buenos Aires.



El traslado se realizó en el marco del cuidado de las condiciones ambientales y de seguridad e higiene de los trabajadores de la DPV que trabajan en el depósito del KM 8, y a instancias de las directivas realizadas por la Directora Administradora, Alicia Benitez,



"Tenemos un problemática como muchas áreas de la administración pública que tiene que ver con los neumáticos fuera de uso y material informático que no son recuperables y que no pueden quedar abandonado porque no es amigable con el medio ambiente. En el caso de los neumáticos se los envía a reciclar, y en el caso de los residuos informáticos hay empresas que se encargan de la destrucción sin que dañe el medio ambiente", comentó la titular de Vialidad Provincial, para agregar: "Gracias al asesoramiento de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, de la Municipalidad de Paraná y del área legal de Vialidad se celebró un convenio de contraprestación donde nosotros aportamos la movilidad para el envío de esos materiales".



En este primer viaje, la DPV envío cubiertas y la Municipalidad de Paraná, residuos informáticos, informaron desde el ente vial. "Quiero destacar el trabajo conjunto con la municipalidad de Paraná y de diferentes áreas de la repartición Vialidad como Conservación, el área técnica de Mantenimiento, Patrimonio, Abastecimiento y también el Tribunal de Cuentas".