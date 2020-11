Crimen de Ramoncito: "Somos pobres, pero también merecemos Justicia"

, coincidieron alos tíos detras 14 días de misterio y búsqueda."Este es un pueblo muy chico y lo único que queremos es Justicia. A veces no podemos dormir de noche. Le sacaron la vida,. Todavía lloramos su pérdida mientras ellos siguen en libertad, como si nada", acusó la tía de Ramoncito, Laura Fernández.Es que la causa tiene tres sospechosos, que son primos del menor, dos de ellos hermanos y con supuestos problemas mentales que ya fueron liberados tras pasar unos días en la Alcaidía de Tribunales y en la colonia psiquiátrica de Diamante. Se trata de, de 28 y 23 años respectivamente. En tanto, el tercero,de 36 años, se encuentra con prisión domiciliaria.

"No es justo que sigan libres como si no hicieron nada"

Temen que se archive la causa

, denunció Fernández al apuntar:Por su parte, Juan José Gómez, refirió que. "Sabemos que es muy fácil hacerse pasar por loco, tenemos testigos que lo han hecho para zafarse se situaciones engorrosas en las que se han encontrado", explicó el hombre y denunció que los sospechosos "andan libremente, y en moto"., sentenció."Si están mal de cabeza no harían eso, porque solo encontraron huesos pelados en 14 días. Lo llevaron a la casa para hacer escobas, pero no fue así. Lo engañaron. Quisieron hacer un crimen perfecto y no les salió", acusó la mujer al tiempo que agregó: "Pero si realmente estuvieran mal de la cabeza, tendrían que estar resguardados, no por su vida, sino por la nuestra".Cabe recordar que los restos óseos fueron encontrados en un campo ubicado a unos 700 metros de la casa de los Roldán y a unos 600 metros, del cementerio de la ciudad. Tras el macabro hallazgo del cuerpo de quien fuera en vida, Ramón Grandoli, de 13 años, los vecinos de Hernandarias, realizaron marchas por las calles de la localidad y se manifestaron en la plaza principal y continúan con su reclamo, a pesar de la cuarentena.Debido al aumento de casos de coronavirus en la localidad, la familia de Ramoncito cesó con las movilizaciones en pedido de Justicia por el crimen. "Pero ya demasiado esperamos y hay que agilizar las cosas porque lo único que queremos es Justicia", sentenció su tío."Queremos Justicia, y si bien entendemos que los tiempos de la Justicia son largos, queremos que estén en un lugar donde no hagan más daño", insistió la tía del niño asesinado.En la oportunidad, denunciaron aqueDe acuerdo a lo que comentaron, una numerosa parte de la familia se constituirá como querellante en la causa tras haber pagado un abogado que lograron pagar gracias al dinero que reunieron a través de la venta de rifas"Son muchos los chicos que juegan en la calle, y queremos que así sigan,, sentenció la tía del niño.