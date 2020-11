Habrá fuertes controles en Rosario para evitar aglomeraciones en la costa

El municipio no quiere que se repitan las postales del descontrol que se vieron en la costanera norte de la ciudad durante el fin de semana pasado. Por ello, el intendente Pablo Javkin activó diferentes áreas para cerrar dispositivos que eviten, entre otras cosas, las aglomeraciones en las filas para cruzar a la isla sin distanciamiento que se produjeron los últimos sábado y domingo.



Por ello, sin dejar de pedir responsabilidad ciudadana, y trabajando también para diversificar la oferta lo más rápido posible y evitar esos cuellos de botella en la zona de la Rambla Catalunya, se implementarán controles más férreos y un trabajo coordinado con los paradores y los botes taxi para minimizar el contacto del público y reducir la posibilidad de riesgo sanitario.



Una de las principales medidas será limitar la cantidad de gente que podrá cruzarse de costa en esos servicios. Esto significó acordar un tope con los titulares de los bares de la isla y los vendedores de boletos, para saber cuántas personas pueden recibir. Los tickets se expenderán desde las 9 y hasta las 15, cuando se producirá el último cruce, ya que el horario límite que establece el decreto provincial para la circulación de lanchas es las 19.



"Más allá de ese número que acordamos con buena predisposición de los taxis y los paradores, serán los mismos rosarinos los que tendrán que respetar el distanciamiento en cada lugar", dijo Adrián Ghiglione, secretario de Deporte y Turismo de la Municipalidad.



En las filas, del lado rosarino, habrá cartelería que indique las buenas prácticas y a qué parador corresponde cada una, pero todo será monitoreado desde temprano por personal de Control Urbano, Guardia Urbana Municipal y la Policía de Santa Fe. Además de organizar la espera para garantizar el distanciamiento, se controlarán algunos excesos que se produjeron el fin de semana pasado: no se podrá cruzar con bebidas alcohólicas.



Además, habrá docentes y voluntarios del municipio que actuarán como promotores del respeto, sanitizando manos con alcohol y repartiendo barbijos a aquellos que no los tengan.



Oferta ???



Mientras el Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro) trabaja contrarreloj para terminar en las próximas semanas el muelle del Banquito de San Andrés, que posibilitaría la salida de las lanchas que cruzan desde La Fluvial y ayudaría a descomprimir la demanda en la zona norte, el municipio acorta también los tiempos de otras ofertas.



Por ello, se adelantó al 21 de noviembre la apertura del balneario La Florida, que operará con un sistema de turnos previo, restricción de capacidad y los nuevos protocolos para el uso de la playa, que incluye vestuarios cerrados y baños restringidos, y uso de tapabocas cuando se sale del círculo. "La bajante del río es favorable, porque nos permite tener 600 metros más de playa; por más que guardemos el distanciamiento podremos tener la misma cantidad de gente usual", dijo Ghiglione, quien pidió precaución porque cuando el Paraná está bajo la parte profunda está más cerca.



En tanto, el pedido del municipio a la provincia es que el 21 de noviembre también puedan abrir los sectores de vida social de los clubes para los grupos convivientes. "No para hacer un asado para 20 personas, sino comer en familia y usar la pileta para paliar el calor", aclaró el funcionario.



La idea es brindar más "infraestructura cuidada" para que la gente pueda disfrutar del verano. Los protocolos en los quinchos serán similares a los de gastronomía, con distanciamiento entre mesas y uso de parrilleros salteados, aunque el Ejecutivo pidió que las mesas al aire libre o lugares aireados sean de 6 personas, en lugar de 4. Más allá de la solicitud a la provincia, como Rosario se encuentra en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo), será necesaria una autorización de Jefatura de Gabinete de la Nación.



Prefectura adelanta su operativo



Este año, Prefectura adelantará el operativo verano en Rosario. La decisión se tomó de manera conjunta con el municipio, producto de las aglomeraciones producidas el último fin de semana en la costa norte rosarina y las islas que pertenecen a Entre Ríos, con una masiva circulación náutica en medio de las primeras temperaturas altas y buen clima, tras meses de encierro por la pandemia del coronavirus.



Usualmente, los controles sobre las embarcaciones se hacen cada año entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo, con un despliegue de medios en tierra y agua, y personas con tareas de prevención, guardacostas, motos de agua, bomberos, buzos y nadadores de rescate a lo largo de 30 kilómetros de ambos lados del Paraná. Pero este año, en acuerdo con la Intendencia, la medida se implementará antes por la alta demanda que están recibiendo el río.



Entre las medidas, se encuentran tener todos los elementos de seguridad a bordo, respetar el 50 por ciento de la capacidad sobre los botes, y no navegar fuera del horario habilitado de 7 a 19. También se fiscalizarán las guarderías náuticas. En caso de detectar irregularidades, los efectivos procederán a secuestrar la embarcación e iniciar un sumario administrativo con la posibilidad de perder la habilitación.



Alerta por Rosario Central



Ante la convocatoria de hinchas de Rosario Central, que anunciaron que preparan esta tarde un "aguante" masivo en la previa del partido con Banfield en el parque Alem, desde la Municipalidad recordaron que no están permitidas las concentraciones públicas de ese tipo.



Las autoridades advirtieron que, conjuntamente con la comisión directiva del club y la policía, estarán en alerta, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, cuando simpatizantes canallas hicieron una gran convocatoria antes del encuentro con Godoy Cruz, sin respetar el distanciamiento ni utilizar barbijo. En aquella oportunidad hubo disturbios en las inmediaciones del Gigante de Arroyito, que terminaron con un detenido.



Algo similar sucedió luego con Newell's, en el parque Independencia antes de recibir a Boca, donde una multitud impedida de ingresar al estadio se concentró para saludar al equipo tras ocho meses sin jugar en el Coloso Marcelo Bielsa. (La Capital)