Según una encuesta "el 91% de los argentinos cree en Dios"

Según la periódica Encuesta Mundial de Valores (WVS), de la que participa la reconocida socióloga argentina Marita Carballo, el 80 % dice creer en Dios y dos tercios se define como religiosa. La Argentina está por arriba del promedio: los guarismos trepan al 91 y 70 %, respectivamente."La Fe no es una idea, es algo innato en el ser humano, entonces toda persona es religiosa. Más allá de las diferentes creencias que hay, Dios no ocupa un lugar, es parte de la vida cada una de las personas", expresó aRicardo Vera, padre.A su vez, la encuesta refleja que la concurrencia semanal a las iglesias y los templos es baja en el mundo: apenas un 28 %, aunque el 62 % dice que reza o medita individualmente.En nuestro país ese escenario es más marcado: los que asisten una vez por semana o más disminuyeron en las últimas décadas, al pasar del 31 % en 1984 al 21 % en 2017, pero la cantidad de quienes rezan o meditan subió sensiblemente, de 61 % a 80 %. Si bien no toda meditación es religiosa, resulta relevante que la mitad de los argentinos rece varias veces por semana y un 37 % lo haga una vez al día o más."Cuando el ser humano niega la presencia de Dios, automáticamente lo cambio por otra cosa. Su Dios es el dinero, pero es limitado. Dios, es una experiencia vivida que se vuelca en obra", dijo.Y agregó que "Dios se vale de todos los caminos, aun en reglones torcidos Él escribe derecho. La presencia de Dios es toda nuestra vida, no solo en los momentos sufridos".