Devolvió un maletín sin saber que había 500 mil pesos y recibió recompensa

El hecho se registró en la ciudad de Córdoba. El taxista tomó un viaje, pero el pasajero se olvidó, que lo abordó en 27 de abril y Vélez Sarsfield, se olvidó un maletín.



"Me bajé en el edificio para devolverlo y no estaba el señor. El conserje tampoco sabía quién era", contó a Cadena 3 Gonzalo Loza, el taxista.



"Realicé otro viaje y luego volví. Ahí estaba el señor, con cara de pocos amigos", continuó.



"Me preguntó si había visto lo que contenía en el maletín y le dije que no, que no lo había abierto. La abrió y me mostró que tenía medio millón de pesos", agregó.



"Lo devolví porque lo que no es mío, no es mío. La mayoría de los taxistas no somos tan deshonestos como dice la gente", reflexionó.



El propietario del dinero le dio una recompensa de 10 mil pesos. "Es suficiente para no trabajar dos días", finalizó el chofer.