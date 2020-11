Concordia con circulación comunitaria: cómo siguen las actividades

Tras el anuncio de la Ministra de Salud de la provincia de Entre Ríos, Sonia Velázquez, que confirmó la nueva clasificación epidemiológica de Concordia y el rótulo de ciudad de "transmisión comunitaria sostenida", el intendente Alfredo Francolini brindó una conferencia en la que dio a conocer las nuevas medidas que tomará al respecto.Antes de anunciar las medidas, el presidente municipal destacó "el trabajo que venimos haciendo con el Ministerio de Salud, la gente del Masvernat, con los Centros de Salud y el Comité de Emergencia que trabajamos todos los días", con quienes, entre otros aspectos, "estamos en contacto permanente para obtener los resultados de laboratorios públicos y privados". Subrayando que "durante estos días preveíamos esta situación de cambio de categoría epidemiológica de la ciudad, a raíz de la cantidad de casos y de no tener identificados a todos los nexos".Para Francolini los números de casos positivos que fueron surgiendo "son preocupantes y se fueron sumando de manera exponencial", para reconocer que "tenemos muchos más casos de los que queríamos tener", por eso "estas son algunas medidas de las que vamos a tomar en cuenta".De esta manera, losquedaron establecidas de la siguiente manera:Comercios de venta de alimentos y anexos, mayoristas y minoristas: 7 a 20 horasActividad gastronómica: 7 a 24 hsKioscos y drugstore: 7 a 22hsComercios minoristas y mayoristas de materiales de construcción: 7 a 15 hsServicios de cobranza y caja mixta: 8 a 18 horasAgencia de loterías: 7 a 18 hsPaseo de compras y galerías: 10 a 18 hsPeluquerías, salón de belleza, etc: 10 a 18 hsVisita al público al cementerio: 9 a 17hsActividades deportivas, recreativas, gimnasios, clubes, natatorios: 8 a 18 hsActividades religiosas: 10 a 18 hsComercios minoristas y mayoristas que no se dedican a la venta de comestibles: de 10 a 18 hsFuera de estas restricciones horarias quedan exceptuadas las farmacias y estaciones de servicio. Además, Francolini remarcó que sigue vigente la prohibición en espacios públicos, es decir, Costanera, parque San Carlos, Lago, Parque Liquidámbar, playa Nebel, plazas y parque en general. Mientras que la prohibición de circulación está restringida de 1 a 6 am, salvo personal esencial.