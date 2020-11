Afiliado denunció que IOSPER no autoriza un estudio a su esposa enferma

Continúan los reclamos de afiliados a IOSPER por inconvenientes con autorizaciones para prestaciones por estudios médicos, medicamentos e intervenciones. Se recordará que desde que se declaró el aislamiento por la pandemia, hace ocho meses atrás, la casa central de la obra social cerró sus puertas y solo atiende vía telefónica.. Me siento muy desamparado por la obra social porque t, estudio que está pedido con urgencia por el oncólogo,, denunció aun afiliado a IOSPER, Walter Rodríguez."Me pidieron una biopsia, siendo que había presentado otra de los mismos tumores; tuve que conseguir otra y después me preguntaronexplicó el hombre al dar cuenta que la solicitud eran "preguntas ilógicas"."El oncólogo envió una nota, la presenté, pero no tengo respuestas, no me la autorizan y me tienen a las vueltas", sentenció Rodríguez al apuntar: "Debería estar aislado con mi esposa por la pandemia y, sin embargo,"Estoy yendo todos los días a la sede de calle Gualeguaychú de allá me derivaron a la casa central de calle Andrés Pazos, porque los del directorio policial eran los únicos que podían darme una respuesta, pero, reprochó el afiliado a la obra social provincial.Finalmente, comentó que este jueves eran "muchos" los que esperaban ser atendidos en la casa central de Iosper, entre los que mencionó "personas mayores, con discapacidad y pacientes oncológicos".Se recordará que desde la obra social provincial se había informado que, en el contexto del plan de contingencia debido a la pandemia por coronavirus, la atención personal es sólo para aquellos casos de urgencia médica, medicamentos crónicos o los relacionados con patologías agudas y prácticas que, por su naturaleza, resultan impostergables.En Paraná 1, el horario para solicitar turnos es de 7:30 a 13:30. Los afiliados pueden llamar a los teléfonos fijos: (0343) 4310355; (0343) 4314482 y (0343) 4311790. O escribir por WhatsApp, a los números +549 343 4597043 y +549 343 6203093.En Paraná 2, el horario para solicitar turnos es de 7:30 a 12:30. El teléfono para comunicarse es (0343) 4312497 o también se puede escribir al WhatsApp +549 343 515320En Paraná 3, el horario para solicitar turnos es de 7:30 a 12:30. Se puede llamar al (0343) 4300970 o escribir a los WhatsApp +549 343 5349119 o +549 343 6203093.