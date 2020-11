Ayudar Hace Bien 2020: El hospital de Seguí se suma a la jornada solidaria

. Este 2020, la jornada solidaria se va desarrollar de una manera muy particular y quienes nos cuidan desde la primera línea necesitan de tu ayuda y colaboración.Este año te invitamos a colaborar, desde tu casa, con los hospitales, con el personal de salud y las entidades benéficas que siempre están extendiendo su mano solidaria donde se necesita.Y si bien la pandemia por coronavirus modificó las formas, la solidaridad y entrega hacia los demás no se detuvo y este año, quienes cuidan de la salud de todos, necesitan de tu ayuda.Edgardo Olivo, es el director del hospital Lister de Seguí. Reflexionó anteque la mejor manera de ayudar en esta pandemia es "cuidándonos entre todos. Hoy hay que ser más solidarios que nunca".Olivo hizo hincapié en la importancia de la prevención para evitar que la población que se contagie de coronavirus, "ahora hay que ser solidarios con las actitudes, la población siempre se sumó a donar cosas, pero hoy es importante ser solidario con los actos, mantener las distancias, y no concurrir a eventos".Sobre la situación del personal sanitario en la pandemia, el director del hospital señaló que "fue variando, ahora hay un agotamiento en el personal. En septiembre la curva de contagios comenzó a subir rápidamente y el trabajo fue mayor"."Es un trabajo continuo que no tiene días ni horarios, pero no podemos bajar los brazos, por eso debemos cuidarnos entre todos", reflexionó.

"Un acto solidario es cuidar a la persona que tenemos al lado"

Multipliquemos los gestos

Cómo participar

Además, el médico recordó la participación del hospital en jornadas anteriores del Once por Todos, "la población donó muchas cosas que fueron muy útiles, tanto para los vecinos de la localidad, como para las personas que vivían en la zona rural. Hubo épocas de mucha lluvia, y pudimos hacer llegar ropa a los que necesitaban".Al finalizar, Olivo señaló que "necesitamos elementos de protección personal, insumos de higiene hospitalaria, entre otras cosas".¿Cómo podés ayudar?: Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Es importante el uso del tapabocas, respetar el distanciamiento social, salir de casa si es necesario y evitar reuniones sociales. Lavarse las manos con frecuencia, desinfectar las superficies, las compras y ventilar los espacios comunes.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar.Envíanos tu video sobre prevención, usando el, y sé parte a esta movida solidaria.