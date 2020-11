Anses pagará el 20 % de la AUH acumulado durante el 2019: cómo cobrarlo

Asignación Universal por Hijo

La Anses anunció recientemente una serie de medidas de contención que abarcan a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares con el fin de garantizar el acceso a la Seguridad Social de las niñas, niños y adolescentes en el marco de la actual crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus.A través del Decreto 840/2020 publicado en el boletín oficial, se tomaron las siguientes decisiones:-Este año no se deberá presentar la "Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación" para cobrar el beneficio de la AUH. De esta manera, se busca garantizar que ningún niño, niña y adolescente se quede sin la cobertura de la seguridad social y se evita que los titulares de la AUH tengan que movilizarse para hacer trámites en el contexto de la emergencia sanitaria.-En diciembre, todos los titulares de la AUH van a cobrar el 20% acumulado que corresponde a la presentación de la Libreta de 2019. Esta decisión involucra a más de 4 millones de niños y niñas. Además, 146.527 también cobrarán el 20% acumulado de la Libreta 2018.-Se eliminó el tope de hijas e hijos por familia para el cobro de la AUH. Hasta ahora, el máximo era de 5 hijos por familia. La eliminación de este tope permitirá incluir a más de 15 mil niños y niñas de todo el país que se encontraban sin cobertura de la seguridad social.En relación con este beneficio se determinó:-Eliminar el tope mínimo de ingresos para el cobro de asignaciones familiares. En este sentido, más de 46.000 hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras más vulnerables podrán incorporarse a la seguridad social, priorizando a las familias que más lo necesitan.-Los trabajadores y trabajadoras monotributistas no perderán las asignaciones familiares si se atrasan en el pago de las cuotas. De este modo, más de 210 mil niños y niñas no perderán sus derechos y seguirán cubiertos por el Estado Nacional, aún si sus madres o padres se encuentren atrasados en el pago de las cuotas del monotributo.Los titulares de la AUH no deberán realizar ningún trámite adicional para cobrar el beneficio del 20% acumulado que corresponde a la presentación de la Libreta de 2019.Sin embargo, de acuerdo a las medidas de prevención sanitarias adoptadas por la pandemia, sí tendrán que presentar una Declaración Jurada que la Anses dispondrá, en reemplazo de la "Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación".El texto oficial aclara que el beneficio del 20% podrá cobrarse siempre y cuando el o la titular acredite, para los y las menores de hasta cuatro años de edad inclusive, el cumplimiento de los controles sanitarios y el plan de vacunación obligatorio; y para los y las menores en edad escolar, la certificación que acredite, además, el cumplimiento del ciclo escolar lectivo correspondiente.