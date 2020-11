Video: Emotiva despedida a músico, ambulanciero y ex combatiente de Malvinas

El músico Juan Carlos Romero, integrante de Los Olmeños, quien trabajaba como chofer de ambulancias en el norte de la provincia de Santa Fe y era ex combatiente de Malvinas, murió por coronavirus, informó el Ministerio de Cultura local.



Romero, de 58 años, estaba internado desde el 20 de octubre y murió ayer en Reconquista, aunque era oriundo de la localidad de Fortín Olmos.



"El paciente, con comorbilidades, que oportunamente cursó patología Covid-19, no pudo externarse por las secuelas posteriores", informó el hospital Central de Reconquista mediante un comunicado.



El Ministerio de Cultura de la provincia lamentó el fallecimiento de Romero, integrante del grupo musical "Los Olmeños", de quien dijo que "era además reconocido como ex combatiente de Malvinas y se desempeñaba como conductor de ambulancias del servicio de emergencias SIES 107".



"Este ministerio expresa sus condolencias a sus familiares y allegados", indicó la cartera provincial de Cultura.



El cuerpo de Romero, al ser trasladado hacia Fortín Olmos, fue despedido con aplausos y el sonar de sirenas por parte del personal del hospital de Reconquista. (Télam)