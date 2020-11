Tapabocas de acrílico: ¿son efectivos a la hora de proteger contra el covid?

"Redefiniciones que cuidan menos"

Desde abril de este año, el uso del barbijo casero o tapabocas se hizo obligatorio en casi todo el país, ya que es uno de los elementos de protección más recomendado contra el coronavirus. Desde entonces, se comenzaron a producir cobertores con distintos estilos y uno de ellos consiste en una media careta de acrílico que se ajusta en el mentón y deja al descubierto la nariz.Pero respecto a estos barbijos, especialistas advirtieron que "cuidan menos" que los tradicionales de tela.Desde la Sala en Situación de Salud de la Universidad de Guadalajara, aseguran que estos cubrebocas, en realidad no son efectivos. "Se trata de medias caretas, eso es lo que son y lo que hacen es impedir que expulses saliva y que al otro no le caiga, pero no te proteges a ti, pues el virus entra por la nariz y los ojos" comentó Marina Kasten Monges.Además explicó que la compra y el uso de este producto se debe a dos cosas, "hay personas sin conocimientos médicos que venden en internet sin ninguna regulación y por otro lado existen personas que buscan no cubrirse la nariz".Por su parte, el secretario de Salud de la municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, afirmó que los barbijos más efectivos siguen siendo los de tela que cubren la totalidad de la parte inferior del rostro, desde nariz a mentón. "Todo lo que no cierre más herméticamente los lugares donde puede haber aerosolización y salida, disminuye la eficacia", explicó.Cabe destacar que el tapabocas tiene una función preventiva que apunta más a proteger a las demás personas que a quienes lo utilizan. Teniendo en cuenta que el virus se puede transmitir por las vías aéreas, es importante cubrir principalmente la nariz y la boca."Sobre todo en las caminatas, el ejercicio intenso donde la aerosolización está demostrado que contagia más", sostuvo Caruana."El barbijo y el tapaboca tienen que cubrir bien nariz, boca y mentón. Hay redefiniciones que tienen que ver más con lo estético pero que cuidan menos", concluyó el funcionario municipal.En sitios de venta por internet, los barbijos de acrílico tienen un costo que ronda los 200 pesos.