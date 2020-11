Hospital Masvernat aclaró que "no hubo intento de robo de bebés"

Tras las versiones acerca de una joven que había asistido al nosocomio de Concordia en búsqueda de un bebé que había dado a luz, el cual no se encontraba en el sector de maternidad, el hospital Delicia Concepción Masvernat dio a conocer su versión oficial de los hechos a través de un comunicado.







En la noche del pasado martes, "a las 20 horas ingresan a la institución una pareja de menores de edad, quienes informan que ingresaban a tomar contacto con su bebé recién nacido. Al llegar al sector de maternidad, son recibidos por personal de enfermería quienes constatan sus identidades y solicitan saber a quién iban a visitar, al no coincidir la información del supuesto bebé, brindada por sus supuestos padres se llama a seguridad".



"Rápidamente el personal se hace presente y se encuentran con la pareja cotejan datos, por lo que se llega a la conclusión que no había ningún bebé que se relacione con los menores que decían ser padres. De esta manera, son acompañados al destacamento policial, quien se hace cargo de la situación como auxiliares de la Justicia", indicaron.



Al tiempo que desde la dirección del nosocomio aclararon que "en ningún momento estas personas estuvieron cerca de bebé alguno, ni siquiera se temió de algún robo o sustracción de pacientes menores internados y se destaca la actuación profesional de los servicios que han intervenido como enfermería y seguridad, quienes rápidamente controlaron la situación y evitaron inconvenientes mayores".