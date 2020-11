Bajante del Río Uruguay: La represa de Salto Grande "regula el uso de agua"

Actualmente el nivel del embalse del lago de Salto Grande registra un nivel aproximado de 32,50 metros debido al descenso de los caudales de aporte del río Uruguay, y se considera altamente probable que continúe disminuyendo en los próximos días.: "Los principales ríos de la Cuenca del Plata, como del Paraná y el Paraguay están en la misma situación hace más de un año y medio. En cambio, el Río Uruguay no tenía estos problemas hasta la llegada del otoño de este año".En abril del 2020 "el valor del aporte medio mensual, fue el peor de los últimos 75 años, desde 1945 que no se registraba una situación como esta. En mayo comenzaron las lluvias, y en junio y julio se percibió una crecida del río, hasta agosto se comportó de la misma manera. En septiembre lluvias fueron por debajo de los normales y el mes de octubre fue el peor desde 1974. Para noviembre la situación es crítica y seguramente se registrará una marca histórica de por lo menos, los últimos 40 años", dijo el ingeniero.Al respecto de las precauciones que se deben tomar con respecto a la bajante, indicó que "las consecuencias están a la vista y hay que ser cuidados con el uso del río. Cuando habiliten las playas, hay que asistir a las que tengan guardavidas, ya sea para estar en la arena, como para la navegación deportiva o recreativa"."Con el río bajo afloran piedras y obstáculos sumergidos. Hay que tener cuidado porque se presentan situaciones que no son normales. Además, las ciudades que tienen sus plantas de agua potable requieren de un trabajo extra, justo en un periodo que se caracteriza por el aumento del consumo de agua", comentó.En ese sentido, aclaró que el trabajo de represa de Salto Grande es "regular el uso de río, haciéndolo más racional. El embalse de la represa, está por debajo de los niveles normales, pero no llega a los niveles críticos. Sin embargo, se está realizando un uso conservador para poder garantizar la disponibilidad del recurso para los ribereños aguas abajo y aguas arribas".Al finalizar, el ingeniero remarcó que "es necesario hacer uso del agua de manera racional".