Afiliados de Osplad denunciaron "irregularidades en los servicios"

Afiliados a "Osplad", se concentraron esta mañana, frente a Casa de Gobierno para reclamar por el mal funcionamiento de la obra social."Todos los miércoles nos congregamos porque desde julio, que presentamos una nota al gobernador, no tuvimos respuestas", señaló, Lilia Jorge, una de las afiliadas afectadas, aEn este sentido detalló: "El problema es que los consejeros dicen que los servicios se están prestando en todos lados, pero es irregular en toda la provincia", y ejemplificó "Si hoy la obra social cubre internación en la localidad de Victoria, acá en Paraná no, porque no hay convenios con ACLER"."Hay un convenio que realizaron es con el ITER, pero nos reduce los servicios porque estamos per cápita, y muchas de las cosas que presentamos no se autorizan", declaró.En tanto José Horacio Pérez, "desde el Sanatorio La Entrerriana nos informaron que algunas internaciones estaban autorizando, pero no sabemos con qué criterio"."Hay muchos afiliados que tienen enfermedades importantes y no está recibiendo los servicio. Además, nos informaron que desde agosto que la obra social entró en concurso de acreedores", sumó.A su vez, Lilia Jorge, dijo que "todos los meses nos realizan los descuentos, y no estamos recibiendo las prestaciones. Solicitamos la ayuda de los gremios AGMER y AMET y no tuvimos el apoyo necesario"."Nos informaron que los reclamos que se hicieron de manera particular fueron solucionados, entonces si un afiliado tiene una enfermedad y reclama puede llegar a tener la prestación, pero si no se moviliza, se muere".