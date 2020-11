Nene quemado por su madre: una larga historia de violencia y ensañamiento

Silvia es la madre de Nélida, la mujer que este lunes fue imputada por prender fuego a su propio hijo. Fue la misma Silvia quien la denunció. El nene, de 11 años, sigue internado en la terapia intensiva del hospital de Niños Víctor J. Vilela pero ya respira por sus propios medios. Su abuela pidió la custodia de él y de sus dos hermanitos y por Radio 2 contó una terrible historia de violencia y ensañamiento.La abuela de los menores, reconoció que su hija de 33 años tiene un historial de violencia pero que era especialmente agresiva con Alexis, el mayor de tres hermanos. Ninguno compartía el mismo padre, tampoco parecían estar demasiado presentes en la vida de los chicos, excepto el de Alexis que falleció.Sobre el día de la agresión, el miércoles pasado, recordó que Nélida la llamó a los gritos y cortó. Luego la volvió a llamar y le dijo que Alexis había prendido fuego la casa. Pero Silvia no le creyó una palabra y se fue rápido para allá: "Es muy mentirosa"."Yo me metí, y los veo a los Bomberos y donde el nene estaba durmiendo, el colchón estaba hundido", describió.Dijo que el mismo nene contó a su vecina Roxana que "mamá me tiró alcohol y me prendió fuego con un velón". "Textuales palabras", aseguró. En la vivienda había muchas velas, explicó Silvia, porque Nélida realiza prácticas umbandas."Para mí el nene estaba durmiendo y ella lo roció y lo quemó", opinó y señaló que las pericias de los Bomberos señalan lo mismo. Luego, completó, Alexis "salió corriendo desesperado, ella no lo dejaba salir afuera".El nene tiene el 23 por ciento de su cuerpo quemado, las lesiones se concentran en el pecho, la panza y los brazos.Silvia no dudó y denunció a su hija. "Tenía tanta bronca? Es un ángel ese nene, no sé por qué tanto odio con esa criaturita ?dijo?. Sinceramente no quería llegar a esto porque es mi hija, pero no se lo puedo perdonar". (Rosario 3)