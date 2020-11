Covid en el hogar de ancianos de Crespo: Registraron 22 casos y dos fallecieron

A casi un mes de que se haya confirmado el primer caso de Covid-19 en el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, la médica María Gabriela Barón brindó un informe de la incidencia que ha tenido la pandemia en esta residencia que tiene 35 abuelos, en tanto que presenta habilitación para un máximo de 39.



La profesional crespense coordina el plan de atención que han recibido los abuelos a lo largo de estos meses y anunció los objetivos planteados mientras transitan la recuperación de muchos de ellos. Al respecto, detalló: "En los primeros meses de pandemia no tuvimos abuelos con cuadros respiratorios, pero cuando empezó el brote de casos de Covid a nivel local, se tradujo eso a la realidad del Hogar también. El primer caso sintomático se detectó el 12 de octubre, y pudimos confirmar su positividad al día siguiente, sin una fuente de contagio que podamos determinar. Desde allí, los contagios vinieron en cadena. A la fecha, tenemos 22 positivos, de los cuales 7 fueron hisopados con test rápidos -acudimos a esa metodología diagnóstica por la rapidez del resultado- y el resto se dio positivo por criterio clínico epidemiológico -a través de la ficha pertinente-, por haber sido contactos estrechos y presentar síntomas".



"Tuvimos 2 fallecimientos", lamentó la profesional, al tiempo que se solidarizó públicamente con sus familias, quienes recibieron su oportuno acompañamiento. Acerca de los decesos que entristecieron a la institución, agregó: "Uno fue un abuelo añoso, que tenía muchas comorbilidades y venía de internaciones recurrentes. Y el otro, un abuelo que no era tan mayor de edad, pero que tuvo una neumonía bilateral grave y debió ser derivado al Hospital San Martín, donde terminó falleciendo".



Barón calificó de "muy diverso" el grado de afectación que tuvo el coronavirus en los adultos mayores residentes en el Hogar San Francisco de Asís y en relación a ello, explicó: "La mitad de los abuelos afectados tuvieron neumonía; otros presentaron complicaciones en la vía aérea superior y complicaciones gastrointestinales; y tuvimos pacientes con sólo algunos síntomas, como fiebre, congestión ó dolor de garganta, y no más que eso. Actualmente, tenemos 4 abuelos aislados por cuadros de neumonía -algunos más graves que otros-. El tratamiento que reciben acá es el mismo que recibirían en un centro nosocomial. Tenemos dificultad a la hora de llevar adelante la derivación, por su edad y las comorbolidades, por eso mientras está en nuestras posibilidades el tratamiento, lo hacemos".



La estructura edilicia facilitó el cumplimiento de los protocolos aún frente a la variedad de afectaciones físicas causadas por el Covid-19. La médica dio cuenta que "en el Solarium pudimos separarlos y un poco se gestó una Internación de Covid. Tuvimos por sectores abuelos con suero, con tubos de oxígeno, con tratamiento con antibióticos y otros que sólo se aislaron. Se apartó entonces del resto del grupo que no ha presentado síntomas de contagio. El personal que cuida de ellos también se desdobló y no es el mismo que atiende a unos y a otros".



Gabriela Barón manifestó en Fm Estación Plus estar atento al impacto anímico que las características de la pandemia generan en los adultos mayores del Hogar y ahondando en ese aspecto, comentó: "En general lo han asumido bien. Al principio tenían miedo, pero es una sensación que fueron abandonando. Muchos se han recuperado de una manera que es sorprendente y lo viven ahora como una anécdota, de hecho lo expresan así. Y en otros, obviamente que estos meses repercutieron en su parte emocional, y están decaídos, deprimidos, sobre todo por la ausencia de los abuelos fallecidos. Ahora viene una etapa intensa en ese sentido. Estamos abocados a la recuperación médica, desde los abuelos con neumonía leve hasta bilaterales y de aquellos que han presentado menor complicación también. El coronavirus se ha manifestado de forma distinta entre ellos y con secuelas variadas también, como poco apetito, desgano, debilidad en la parte motora -principalmente los miembros inferiores-, algún deterioro cognitivo o descompensan alguna enfermedad de base. La etapa de recuperación es muy importante, con tratamiento y seguimiento intensivo".



En cuanto a las visitas, inicialmente el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís optó por resguardar a los abuelos en sus habitaciones, luego sólo compartieron los espacios comunes entre residentes, hasta que aparecieron los casos y por estos días, los familiares de quienes no están infectados pueden verlos a través de las ventanas, dada la división interna que hubo. La reacción de los grupos familiares "fue muy heterogénea", puntualizó la médica y acotó: "La mayoría aceptó la situación de contagio. Es un escenario que causa mucha angustia, mucha ansiedad, porque en los casos graves el familair no puede verlo y tiene que quedarse con la palabra del médico, de alguien de cooperadora, de la enfermera o de una colaboradora. Tratamos de ser transparentes siempre, por eso se comunicó desde el primer caso. Entendemos que es un tiempo dificil para todos".



Por su parte, Silvio Heinze respaldó la labor de la profesional y desde el punto de vista de la asiatencia que brinda la Cooperadora, como presidente indicó: "No es tarea fácil. Mentiría si diríamos que estamos bien. En octubre tuvimos un gasto de $918.000, que no es poca plata. Tuvimos chicas trabajando en doble turno, porque hubo personal aislado, que debieron apartarse. Eso genera un doble gasto, porque la comisión afronta el pago de quien está aislada y las horas extras de quien cubre su tarea. Igualmente estamos muy agradecidos con quienes trabajan en el Hogar, porque se han puesto la camiseta de la institución. Seguimos viendo cómo juntar fondos, pero lo importante es que hemos podido estar con respuestas de atención a la altura de las circunstancias".