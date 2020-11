Prohibieron un producto promocionado para eliminar el coronavirus

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de un desinfectante promocionado, entre otras cosas, para eliminar el Covid-19, según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.A través de la disposición 8302/2020 la administración prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto: "UMBRELLA desinfectante con amonio cuaternario 5ta generación- Uso profesional- elimina el Covid-19- coronavirus", en todas las presentaciones y contenidos netos""El rotulado del producto en cuestión carecía de datos que identifiquen su elaborador, registro sanitario, composición, entre otros; todos aquellos requeridos por la Resolución ex MS y AS N° 709/98 y la Disposición Anmat Nº 7292/98 y sus modificatorias", se indicó en el Boletín Oficial.Asimismo en el comunicado oficial se detalló que en algunas publicaciones se presentaba al desinfectante como producto autorizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Sin embargo, el ente regulador informó "que no constaba en su base de datos o registro alguno a nombre de Umbrella Corporation o Umbrella Argentina SRL"."Al tratarse de un producto respecto del cual se desconoce su origen y su registro sanitario, en consecuencia, se desconocen las condiciones de elaboración y su composición, por lo que no se puede garantizar su calidad, seguridad y eficacia", determinó la Anmat.En ese sentido, la administración destacó que, en atención al contexto de pandemia producido por el Covid-19, "los organismos sanitarios deben velar por la fidelidad de los productos que se comercializan dada la importancia que, en este contexto, los desinfectantes de superficies representan a nivel sanitario".