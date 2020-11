Bajante del río: Advierten que fenómeno "La Niña" se extenderá hasta fines enero

Carlos Víctor, director General de Hidráulica



Agua potable

Rio Uruguay

El caudal del río Paraná sigue en descenso. Este martes, la capital entrerriana registraba una altura de 28 centímetros y la tendencia es que continúe bajando. Se acerca a la bajante histórica que se registró en el mes de mayo., expresó a: "Las bajas en los ríos de la provincia son menores a las habituales para esta época del año. Son niveles que no se daban hace más de 25 años. El fenómeno climático "Niña", que se da desde septiembre, se extenderá hasta fines de enero"."No tenemos el 15% del caudal que nos brindaba el Rio Paraguay, ni el 10% del Iguazú, ese es el flujo de agua que nos está faltando, además que se suma a las pocas lluvias que se registran", dijo.El fenómeno "La Niña", evento climático caracterizado por grandes sequías se da porque "el pacifico redujo la temperatura a 1.2 y 1.7 grados de lo normal, lo que produce una situación meteorológica en América, de altas presiones y baja humedad, que hace que no haya lluvias", explicó.Al respecto, mencionó que "el peor escenario lo podemos llegar a tener en enero. El Instituto Nacional del Agua, informa que vamos a tener precipitaciones focalizadas, es decir que no va a llover en toda la cuenca, sino en algunas partes. Esperemos que caigan cerca de la cuenca del Paraná, y que eso genere un flujo en los caudales que nos habiliten tener una altura preponderante".Víctor, aclaró que "las represas de Brasil trabajan para mitigar las bajantes y las crecientes del rio. Trabaja con alturas promedios que benefician las aguas en cualquiera de las situaciones, tratando de equilibrar. El agua no quedo en el país vecinos, ellos tienen la misma situación que nosotros".En cuanto a la provisión de agua, el director, mencionó que "si pasa lo mismo que en el mes de mayo, debemos recurrir a un plan de obras emergencia. Para poder mitigar la situación, habría que bombear la parte del rio más profunda y enviarla a las cañerías de la ciudad que lo requieran".En relación al Río Uruguay señaló: "Están atravesando la misma situación que el Rio Paraná, pero allá hay perspectiva de lluvias en la alta y media cuenca de aquí a diciembre. Se podría decir que vamos a tener aguas normales en la temporada de verano".Al finalizar, el director comentó que "en 1934 se registró una bajante prolongada, pero no llegó a esta situación, se mantuvo en los 50 cm y duro cerca de un año".