Restricción total en Villa Urquiza: solo ingresarán residentes y propietarios

De 400 a 3000 personas

El pasado sábado, una gran cantidad de jóvenes se reunieron en la playa de Villa Urquiza. Sin respetar el distanciamiento social, uso de barbijo, entre otras medidas.Tras los sucesos ocurridos este fin de semana en la playa municipal,En una reunión convocada tras lo ocurrido el pasado fin de semana y de la cual participaron autoridades municipales y policiales, se discutieron los métodos posibles para frenar la llegada descontrolada de jóvenes, queEl Intendente Manuel Tennen, abrió la reunión comentando el comportamiento visto los fines de semana previos, las distintas situaciones que se fueron subsanando aplicando medidas coordinadas entre municipio y policía.Pero la conducta evolucionó en pocos días. "y eso es algo que no se pudo prever", comentó el Intendente.Los representantes de las fuerzas policiales plantearon las medidas que consideran prudentes y correctas para aplicar y restringir el ingreso a la localidad para evitar la aglomeración de personas en el sector de playa., los primeros días de diciembre, según lo anunciado.De la reunión participaron el Jefe y sub Jefe de la Policía Departamental, Comisario General Mayor, Adalberto Raúl Menescardi y Comisario Inspector, Carlos Fernando Echániz, el jefe de Operaciones de la Departamental Paraná, Comisario Inspector Héctor Martínez el Jefe y sub Jefe de la Comisaría de Villa Urquiza Hector Romero y Diego Moreira, el Intendente Manuel Tennen y la Viceintendente Silvia Klocker, junto a concejales y funcionarios municipales.