Subsidios para transporte: "El 80 por ciento queda en Buenos Aires"

Uno de los representantes de Buses Paraná, Marcelo Lischet, definió antecomo "terminal", la situación que atraviesa el transporte público en el interior del país, debido a la diferencia de subsidios que entrega Nación respecto a Buenos Aires."Notamos una discriminación, en cuanto al tratamiento que les da el Gobierno Nacional a las empresas del AMBA con respecto al interior del país", aseguró.Y detalló: "el mes pasado, Transporte de la Nación giró al AMBA 9.000.000.000 de pesos, para dividirlo entre 18.000 vehículos, y para el interior envió 1.600.000.000 de pesos, para dividirlo entre 14.000 vehículos"."El 80 por ciento de los recursos esta para Buenos Aires y para la interior queda el 20 por ciento. Esto es muy difícil, no tenemos recaudación y en Buenos Aires se le reconoce esta pérdida por recaudación, y acá en el interior no. Nuestros empleados reclaman un aumento salarial, que otros gremios ya se lo otorgaron y nosotros no podemos firmar un acuerdo", argumentó."En Buenos Aires, se firmó un aumento del 30 por ciento que se hace cargo el gobierno, y una suma no remunerativa de 20.000 pesos, para nosotros eso es imposible pagarlo", explicó el empresario y sentenció: "desde FATAP nos estamos negando a firmar cualquier acuerdo porque sería algo irresponsable".Sobre la paritaria dijo que "ahora transitamos una conciliación obligatoria, culmina el jueves y la UTA queda liberada de hacer las acciones sindicales correspondientes, nosotros no vamos a poder pagar"."Es una situación terminal la del transporte, las empresas no quieren despedir empleados, pero van a terminar cerrando por no tener ingresos", mencionó.Consultado sobre los ingresos que perciben las empresas, Lischet contó que "es deficitario, y más aún en pandemia. Cuando la inflación no era tan galopante los costos se ajustaban una vez por año. Ahora debido al congelamiento de tarifas, ya no es rentable".A su vez solicitó que "los que congelaron las tarifas se tienen que hacer responsables para completar nuestros ingresos y poder hacer frente a nuestros compromisos"."El boleto tendría que ser de 100 pesos, y es impagable, contra 18 pesos que es en Buenos Aires", declaró.En cuanto a la cantidad de pasajeros que tuvieron en este último tiempo dijo que" antes de la pandemia estábamos en 86.000 boletos, y ahora el promedio es de 16.000"."Fue muy malo el proyecto de presupuesto para el transporte del interior, no se realizaron proyecciones para ajustar los subisdios, estaríamos en las mismas condiciones que hoy", manifestó. Y declaró que "no se sabe qué va a pasar el primero de enero"