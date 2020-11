Rosario adelanta la apertura de balnearios para evitar aglomeraciones

Tras un fin de semana plagado de escenas de descontrol tanto en las calles como en la costa rosarina, el intendente Pablo Javkin reveló que el balneario La Florida se abrirá el fin de semana del 21 de noviembre. Así, el Ejecutivo buscará descomprimir el aluvión de veraneantes que atiborraron la rambla Catalunya. Además, el jefe comunal indicó que buscará ante el gobernador Omar Perotti y con los números estadísticos en la mano analizar la apertura integral de los clubes, piletas públicas y natatorios. "Si tenemos los clubes, La Florida, la rambla, y la lancha de la Estación Fluvial ya es distinto", comparó Javkin.Como resultado de lo sucedido, Javkin razonó ante este diario: "Nos queda asimilar lo que pasó y mejorar en los controles". Mirando hacia el corto plazo y de cara al verano, el intendente prometió la apertura del balneario La Florida unas semanas antes de los previsto, con el fin de descomprimir la concentración masiva de veraneantes que llegaron sábado y domingo pasado a la zona norte de la costa rosarina.Un tema a resolver será el servicio de lanchas de gran porte que zarpan de La Fluvial. Ayer desde la cámara de empresas náuticas indicaron que el muelle que debería estar en condiciones para recibir pasajeros desde Rosario, en el Banquito San Andrés aún no se encuentra listo y por ende, el servicio fluvial está suspendido. Se estima que pueda reanudarse recién para mediados de diciembre."Está todo concentrado en zona norte en cuanto al acceso al río y en la actualidad tenemos una sóla línea de colectivos (153) que traslada al 85 por ciento de los pasajeros que llegan a la zona de la rambla", indicó una fuente del gobierno municipal.Lo cierto es que uno de los ejes para mejorar los controles, será hacer más eficiente la llegada de los pasajeros que desean embarcar a los paradores entrerrianos frente a Rosario. Este es otro de los puntos a ajustar. No funcionan las grandes lanchas (en principio sería por un tema de calado que produce la bajante histórica del Paraná), y los taxis lanchas funcionan a un 50 por ciento por un tema de protocolos sanitarios.Este lunes, Javkin recibió en su despacho al prefecto general Hugo García, Director de Seguridad de la Región Centro con quien abordaron la problemática del río de cara al verano. "Trabajamos juntos para mejorar los controles en la zona del río", posteó en sus redes sociales el intendente para luego adelantar que este jueves se retomará el diálogo para "la coordinación de interfuerzas con el fin de ajustar el operativo en el río", indicó el mandatario.Uno de los temas, que se propone gestionar Javkin con el propio gobernador Perotti será con una agenda que busque avanzar en la apertura integral de los clubes, piletas y natatorios. Un tema complejo que aún está por verse.Durante el lunes por la mañana, el propio titular del Palacio de los Leones hizo su repaso sobre lo ocurrido el pasado fin de semana. "Me parece mal lo que pasó este fin de semana. Vamos a corregir nuestra presencia. Intentamos establecer filas para ordenar el abordaje de las lanchas que cruzan a las islas. Pero eso fue insuficiente y no fue efectivo", afirmó."El esfuerzo sigue siendo muy alto en las instituciones sanitarias. Este es un virus sobre el que aprendemos sobre la marcha. Seguramente, dijeron lo mismo en Europa y hoy tienen un rebrote. Terminar, no terminó nada", dijo el intendente a modo de reflexión tras recordar que se clausuraron comercios y más de diez fiestas clandestinas."Vamos a tener que tomar medidas de control distintas, que sean más efectivas. Y discutir con la sociedad que ese es un camino que sólo nos lleva a retroceder. No podemos vivir en una ciudad donde tengamos una alta ocupación hospitalaria", subrayó.En relación a las miles de personas que se concentraron en la rambla Catalunya, Javkin admitió que el esquema no funcionó y fue desbordado. Lo mismo sucedió el domingo. "También tuvimos problemas con el transporte", dijo para admitir: "Nosotros también vamos aprendiendo. Uno no habilita algunos espacios porque no se quiere aumentar los amontonamientos. Si las aglomeraciones se dan igual habrá que tomar medidas en ese sentido. Eso es lo que vamos a corregir esta semana. Una cosa es que el verano nos permita realizar algunas actividades y otra es que se hagan de cualquier manera. No se terminó el Covid", insistió al indicar que tendrá también reuniones con los clubes deportivos."Estamos sumamente preocupados. Las imágenes de la gente cruzando a las islas es la falta de entendimiento de la situación que atravesamos. Necesitamos el compromiso individual, la responsabilidad. Sino mejoramos el compromiso personal corremos el riesgo de perder todo lo que hemos logrado". Con estas palabras se pronunció este lunes la ministra de salud santafesina Sonia Martorano tras un fin de semana de descontrol e inconducta social en Rosario.Tras las imágenes de miles de veraneantes en la costa. hinchas de fútbol amontonados hasta trepados todos juntos y marchas en el Monumento, la funcionaria salió al cruce. "Somos muy cuidadosos para autorizar habilitaciones. Pero si vemos que el cuidado y la responsabilidad se rompe, vamos a volver hacia atrás", advirtióLa funcionaria le puso puntos suspensivos a las nuevas aperturas de cara a la llegada del verano. "En nuestra agenda estaba la habilitación de los clubes, pero ahora con lo que vimos ayer (por el domingo pasado), va a ser más difícil, las aglomeraciones de gente sin distanciamiento, sin barbijo, falta compromiso y conciencia en la conducta de la gente", lanzó Martorano como una advertencia."Lo que se vio este fin de semana no se puede repetir. Pasó lo que se venía viendo en Europa. Hay una falsa sensación de que terminó la pandemia", enfatizó la titular del Colegio de Médicos de Rosario, Angela Prigione para considerar: "Es una lección muy cara ver esas imágenes de todos amontonados; no se debería repetir. Se pensó que al no poner colectivos, se desalentaría ir a la playa y a la isla, y fue todo al revés", se lamentó la profesional. (La Capital)