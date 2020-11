Las salas de tragamonedas funcionaron sin inconvenientes en Gualeguaychú

Jorge Leuze, Gerente de Marketing del Casino de Gualeguaychú, se refirió a la apertura de las salas de entretenimiento que fueron autorizadas en algunas ciudades de Entre Ríos y dijo que el comienzo fue positivo.



"La gente ha aceptado muy bien los protocolos y si bien hay algunas cuestiones que se irán aclarando, básicamente el tema es que las personas que ingresan no tengan síntomas. No hubo ningún inconveniente en este sentido y las personas se ubican máquina de por medio y respetando siempre el distanciamiento".



El funcionario manifestó que "no se provocaron desbordes de gente a la hora de ingresar a las salas y todo fue muy tranquilo a pesar del estricto protocolo que envió el IAFAS. En Gualeguaychú se trabaja en las dos salas de 13,30 a 1,30 de la madrugada, y la Anexa de avenida Parque abre a partir de las 18,30 siempre con el 50 por ciento de las máquinas instaladas, es decir que eso marca el tope de gente que podes tener dentro de la sala y nadie puede estar deambulando. Si las máquinas están ocupadas, quienes quieran ingresar deben esperar afuera. No funciona el restaurante, no hay sorteos ni shows aunque si hay expendio de bebidas".



Leuze agregó: "Estimamos que este fin de semana asistió un 50 por ciento de personas o menos que habitualmente lo hace teniendo en cuenta que la permanencia de un cliente es de dos horas promedio, lo cual también descendió". (Fuente: Radio Máxima)