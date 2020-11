Cómo serán los protocolos y otros detalles de los boliches en la Costa Atlántica

La posibilidad de ir a bailar en los boliches de la Costa comienza a delinearse de la mano de un estricto protocolo. La ciudad de Mar del Plata ya aprobó el primero y en los próximos días habría novedades en el resto de los balnearios de la costa bonaerense.La Cámara de Discotecas de la provincia de Buenos Aires presentó finalmente el protocolo que establece estrictas normas para salir a divertirse.En el caso de las discotecas que no tengan espacios al aire libre, que son las más difíciles de ser aprobadas, podrán tener un ingreso de, tanto que deberán contar con un sistema que de entrada y salida de aire pueda limpiar el salón hasta 10 veces en 24 horas."Tenemos que abrir porque necesitamos sobrevivir", explicó aGustavo Palmer, el mítico dueño de la discoteca Ku de Pinamar y hoy vocero de la Cámara provincial. "Sólo en la costa atlántica cerraron 35 boliches, y esta es una industria que tiene 80.000 puestos de trabajo", agregó."Son unos 80 "corralitos", como mucho, en cada parador. Con estas medidas el negocio pierde mucha rentabilidad, pero la idea es que pueda funcionar y que la gente se pueda distender de manera segura", agregó Palmer.Pero mientras negocian con cada uno de los intendentes las aperturas de los lugares, los dueños de los boliches tienen que enfrentar que la apertura implicará el mismo costo tanto con el 25% de la clientela que con el 100%. "El costo de prender las luces, pasar música es el mismo que si estuviera lleno y eso no se puede trasladar en su totalidad".Con respecto a este punto, Palmer explicó que. El valor de una bebida alcohólica estará alrededor de $200 y de los tragos $300. Se hizo un ajuste en base a lo que subieron los valores de los productos, pero está claro que no podemos cobrar una entrada 800 pesos"."Nosotros vamos a controlar a la gente, vamos a contar con paramédicos en cada uno de los lugares que se habiliten y todo estará supeditado a cómo se desarrollen los contagios y la pandemia. Este protocolo es un modelo en base a lo que se hizo en Europa, más precisamente en el Reino Unido, para evitar que se multiplican las fiestas clandestinas porque si no hay opciones va a ser incontrolable", destaca Palmer."Sabemos que somos los primeros en cerrar y los últimos en abrir, y que este modelo no es redituable, pero tenemos que empezar para poder subsistir", detalla.El protocolo establece que aquellos que quieran asistir a los paradores o boliches que se encuentren habilitados prevépor WattsApp, Instagram o cualquier medio digital a los efectos de que el público venga con grupos, y puedan ser ubicados de manera sectorizada.Mientras Mar del Plata anunció que permitirá la apertura de los boliches al aire libre, hay otros balnearios que están terminando de definir el camino a seguir y, algunos, que se expresaron de manera contraria.Según explicó Palmer están en conversaciones con los intendentes de Pinamar, San Bernardo, Miramar, entre otros. Y con algunos las conversaciones ya se cancelaron.La contracara de Mar del Plata es la decisión que tomó el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera. Mediante un comunicado el jefe comunal dijo que "los locales nocturnos y discotecas no se encuentran autorizados para funcionar esta temporada" y, sobre la posibilidad de trasladar los eventos bailables a los paradores turísticos, aclara que "tampoco serán habilitados para la nocturnidad".Por otro lado, el funcionario dijo: "conforme a la Ley 14.050, desde Villa Gesell proponemos además que las actividades de bares y restaurantes finalicen a las 4.30 horas".Mar del Plata es la ciudad con más discotecas de la costa atlántica, con alrededor de 30, luego lo sigue Pinamar con 4 y Villa Gesell con dos.En el caso de Necochea, la autoridad municipal ya dictaminó que no podrán funcionar aquellos que operen en lugares cerrados.