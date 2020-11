Coronavirus: Analizan vacunar en las escuelas y según el padrón electoral

Sociedad Cuáles son las cinco vacunas contra el Covid que podrían aplicarse en Argentina

Cómo sería la vacunación

El ministro de Salud, Ginés González García dio detalles sobre las distintas fechas de llegada al país de las vacunas contra el coronavirus, tras el anuncio del presidente Alberto Fernández que adelantó que para fines de diciembre podría estar la proveniente de Rusia."Ya tenemos concretados dos acuerdos y estamos negociando más", señaló Ginés y adelantó que evalúan el uso del padrón electoral para la vacunación masiva en escuelas."Con los rusos hemos mejorado mucho la relación en los últimos días a partir del contacto del presidente con el presidente de la Federación Rusa. Tenemos distintas alternativas y proveedores y es muy difícil hablar de tiempos más allá de las ganas", confió Ginés González García en diálogo con el programa "Sábado tempranísimo" de radio Mitre."Ya tenemos concretados dos acuerdos. Uno es con un organismo que depende de una ONG de Ginebra (Suiza), integrada por OMS (Organización Mundial de la Salud), OPS (Organización Panamericana de la Salud), que se llama COVAX. Por ese mecanismo tenemos compradas 9 millones de dosis, con AstraZeneca tenemos 22 millones y con los otros estamos negociando números importantes", enumeró el ministro de Salud de la Nación.Y detalló fechas: "Tenemos un preacuerdo con Pfizer donde en caso de existir la aprobación ya entrega en diciembre. En el caso de AstraZeneca sería un poquito más tarde, en febrero a través de Covax y en marzo en forma directa. En el caso ruso no hay fecha, ellos dicen tener la posibilidad en diciembre y por eso estamos trabajando intensamente para concretar eso".A su vez, tras la polémica en la semana se refirió a la vacuna rusa. "Con Rusia la decisión es de Estado a Estado. Negociamos directamente con los CEOs de las empresas o si la empresa tiene una asociación con el Estado, como el caso de los chinos o los rusos, la negociación es Estado a Estado. La fecha es cuanto antes posible, algunos acuerdos tenemos entrega de vacunas en diciembre pero está subordinado a lo que está subordinado el mundo. No es una cuestión de voluntad política sino de cumplir los pasos que la ciencia y los sistemas regulatorios exigen para producir un procedimiento masivo como una vacuna", agregó Ginés González García.También volvió a explicar el proceso de aprobación científico de la vacuna rusa. "No hay nada que inventar sobre los mecanismos de aprobación de cualquier vacuna a nivel mundial. Está regulado, tiene una serie de pasos que seguir cumpliendo. La fase 3, en la que se tiene que demostrar efectividad, ninguna vacuna la tiene aprobada aún. Hemos tratado de negociar absolutamente con todos", remarcó el ministro de Salud este sábado a la mañana."Nunca uno puede bajar los brazos en circunstancias que, hasta ahora, casi todos se equivocaron. Europa creía que había aprendido de su primera oleada y la segunda la está agarrando igual o peor que la primera. Y lo que parecía verdad en la primera, como los testeos, el nivel socioeconómico, hoy todo es al revés. Los que hicieron más testeos, como Bélgica o Luxemburgo, son los que están peores. Acá no hay libreto ni libretista, hay que hacerlo arriba del escenario cuando está actuando", destacó García.A su vez, el ministro destacó la logística de las Fuerzas Armadas y la estructura de sanidad para preparar el operativo de vacunación masiva. "Interviene el Ministerio del Interior porque la gente sabe a qué escuela tiene que ir a votar entonces por ahí estamos pensando, sobre todo en algunas provincias, en usar ese método. También tenemos que preparar que no haya amontonamientos", adelantó Ginés."Estamos trabajando intensamente con las provincias, viendo no sólo cuántas personas tienen por provincia en condiciones de ser vacunadas sino qué capacidad de vacunación semanal tienen de tal manera de adecuar el ritmo. La idea es que sea masivo no solo en la cantidad de gente sino en la operación", dijo el ministro de Salud."Trabajamos con los ministerios de Defensa, Seguridad e Interior y he desmembrado mi ministerio a partir de la semana que viene. Todo el ministerio sale a las provincias a compartir la planificación de la vacunación", añadió Ginés.Por otro lado, el ministro volvió a referirse a la obligatoriedad de darse la futura vacuna. "No va a ser obligatorio. La enorme mayoría va a querer vacunarse. Cuando el Estado nacional compra la vacuna, naturalmente en la ley dice que las vacunas son obligatorias. No porque sea arbitrario sino porque si un porcentaje importantísimo de la población se vacuna, elimina la posibilidad de que la enfermedad siga", explicó el ministro."Como está esta controversia, nosotros queremos dejar sin aplicación obligatoria al menos al principio. Va a ser a quienes corresponda".Y concluyó con un mensaje sobre la flexibilización de las medidas en el AMBA: "Una cosa es salir del aislamiento e ir al distanciamiento y otra es cumplir a rajatabla las medidas del distanciamiento, sobre todo los que tienen riesgo específico. Es cierto que hay un cambio, pero ese cambio exige mayores cambios individuales".