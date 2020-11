El "insólito error" de un albañil que levantaba las paredes de una habitación

Un error lo tiene cualquiera. Esa frase encajaría a la perfección para un albañil que levantó las paredes de una casa que estaba haciendo junto a un compañero y se olvidó de construir el espacio para colocar la puerta. La desopilante escena quedó registrada en un video que una usuaria subió a Tik Tok.Las imágenes muestran como uno de los albañiles recorre los espacios de la casa y va detallando su trabajo: "Bueno acá estamos, acá está el cemento preparado, los ladrillos... Tenemos todo".En un momento, se detiene y enfoca hacia el lugar donde trabajaba su compañero y lo presenta. "(Estamos) Con el señor cabezón, gran albañil que hay acá en la obra. Fíjense cómo está terminando todo esto".Al hombre, balde y cuchara en mano, se asoma y mira a la cámara. Y en ese instante, su compañero lo interpela: "Eh cabeza, una consulta ¿por dónde vas a salir? ¿la puerta donde la pusiste?". A puro insulto, el albañil se la toma con su compinche y comienza a insultarlo: "La con... de tu hermana, pelot... ¿Por qué no me dijiste antes? La p... que lo parió. ¿Y ahora?".Las reproducciones comenzaron a llegar y los comentarios fueron de lo más variado: "Es chiste, la puerta va en la pared blanca para que haya conexión con la casa", "la puerta va en la pared blanca para agrandar el ambiente", fueron algunos de los comentarios que revelaron la verdad detrás del divertido clip.Sin embargo, y más allá de destacar que era una broma, hubo uno que sí encontró un error: "Los albañiles hacen la puerta después de que se sequen las paredes, lo que no entiendo es cómo sale a tomar algo en la espera".