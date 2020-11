La madre del joven muerto por Chocobar: "Quiero un castigo por lo que hizo"

Ivonne Kukoc, la madre de Juan Pablo el joven muerto a tiros por la espalda el 8 de diciembre de 2017 por el policía Luis Chocobar luego del robo a un turista, pide "castigo" para el uniformado, tras sostener que su hijo "pagó con su vida por algo que él no hizo"."Yo quiero un castigo por lo que hizo, no quiero que se arrepienta", afirmó Ivonne, quien esta semana declaró por videoconferencia ante los jueces del Tribunal Oral de Menores 2, en una nueva audiencia en el debate que se lleva adelante para determinar la responsabilidad de Chocobar.Consideró, además, que "si el policía (Chocobar) hubiera sido un héroe habría actuado antes de que lo apuñalaran al turista", al sostener que Juan Pablo "era demasiado inteligente, si Chocobar se identificaba y le decía 'alto o disparo', él se hubiese tirado al suelo".En diálogo con "El Exprimidor", el programa que conduce Ari Paluch en AM 550, la madre del agresor al turista señaló: "yo sé que mi hijo no fue el que lo apuñaló y pagó con su vida por algo que él no hizo"."Yo no digo que él no tendría que ser juzgado, pero tampoco tenían que ejecutarlo. Obviamente que el otro va a decir que fue mi hijo", agregó."A los hijos a veces uno los cría de una manera y después los chicos con los que se junta en la calle son malas juntas pero también lo discriminaban por ser pobre y por negro", completó.