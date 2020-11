Dolores Etchevehere se abstuvo de declarar y Fiscalía ampliaría imputaciones

Dolores Etchevehere se presentó de forma virtual frente a los fiscales Oscar Sobko y Constanza Bessa en el marco de las causas que se le siguen por usurpación y desobediencia a la Justicia. La acusada se abstuvo de declarar. Sobko adelantó a APFDigital que la semana próxima indagarán a su abogado Facundo Taboada y que unas 30 personas más podrían ser acusadas en la investigación por la ocupación del campo Casa Nueva



La audiencia ante Fiscalía se concretó a través del sistema de videoconferencia: Dolores Etchevehere se conectó desde el domicilio que fijó en Paraná y sus abogados, Lisandro Mobilia y Patricio Cozzi, lo hicieron desde sus estudios ubicados también en la capital provincial. Sobko y Bessa llevaron adelante el encuentro desde su oficina en La Paz.



En primer lugar, los fiscales le hicieron saber a la imputada los dos hechos que se le atribuyen: la usurpación desde el 15 de octubre del campo Casa Nueva, ubicado en el paraje El Quebracho, cerca de la ciudad de Santa Elena en el departamento La Paz, y la posterior desobediencia a la orden judicial de desalojo del predio, emitido por la jueza Carolina Castagno el pasado jueves 29 de octubre.



Sobre este último cargo, Sobko precisó: "Había sido notificada (de la decisión judicial) a las 15:40 aproximadamente y eran las 18:30 ó 19hs y todavía manifestaba la señora que no iba a salir, que no la iban a sacar de allí". Por este motivo fue detenida y, a las pocas horas, dejada en libertad. Actualmente no pesa sobre ella ningún tipo de medida preventiva.



Como Dolores Etchevehere se abstuvo de declarar, la audiencia "fue relativamente corta. La Defensa solicitó los elementos probatorios" que tienen los fiscales, relató Sobko.



Cabe mencionar que esta etapa procesal se lleva a cabo en el ámbito de Fiscalía y no ante el juez de Garantías que interviene, el Dr. Walter Carballo. Tampoco estuvo presente la querella de Luis Miguel Etchevehere; sus hermanos y su madre, que lleva adelante el abogado Rubén Pagliotto.



Sobko anticipó que cumplida esta etapa, resta saber si queda algo de evidencia acusatoria por recolectar. De existir, se concretará a la brevedad.



También precisó que, para resolver este caso, podrían ofrecerse salidas alternativas para evitar que se deba llevar adelante un juicio. Estas posibilidades podrían pasar por el juicio abreviado, donde la acusada en este caso reconoce su culpabilidad y defensa y fiscalía, con conocimiento de la querella, acuerdan una sanción que debe ser ratificada por el Juez Carballo.



Sobko también consignó que existen "otras personas que podrían llegar a ser imputadas". El lunes deberá declarar Facundo Taboada, otro de los abogados de Dolores y también acusado de usurpación. Fiscalía tiene además individualizadas a unas 30 personas que habrían participado del hecho.



Según el Código Penal, la pena en expectativa para el delito de usurpación es de 6 meses a 3 años, mientras que la de desobediencia va de 15 días a un año. "Concursados realmente, se toma la mínima mayor y se suman aritméticamente los máximos", consignó el Fiscal en diálogo con APF.



Estaba previsto que la instancia procesal comience a las 9, pero se retrasó unos 40 minutos debidos a problemas técnicos con la conexión. "Nos estamos acostumbrando a las nuevas tecnologías. Todo fue filmado y, en el acta, sólo constan las firmas mía y de la Dra. Bessa. Se remitirá luego vía correo electrónico a la defensa", concluyó.