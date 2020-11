Sartore: "Contener emocionalmente a adultos mayores evita deterioros cognitivos"

Al grupo etario que más afectó la pandemia del coronavirus, es a los adultos mayores, tanto en salud física como mental. Si bien son los más propensos a contraer la enfermedad y deben permanecer con el menor contacto posible, los especialistas de la salud remarcan la importancia de brindarle contención emocional para que no se deterioren anímicamente."La pandemia acrecentó los deterioros cognitivos, como demencias y por eso es muy importante el acompañamiento a las personas mayores", declaró el director del Hospital Pascual Palma, Esteban Sartore, aCabe recordar que "en nuestro hospital geriátrico es el primero que tiene el servicio de salud mental y cada uno de los adultos mayores son acompañados por profesionales del nosocomio".En cuanto a los cuidados que hay que tener presentes, dijo que "las personas mayores son el grupo etario más afectado por la pandemia, por eso hay que cuidarlos, pero debemos saber que el distanciamiento tiene que ser de la parte física evitando el contacto, pero en todo momento estar pendiente al teléfono".Y señaló: "si hay que ir visitarlos, debemos no procurar no tocarlos y mantener las distancias, en el caso de tener que llevarle medicación o mercadería, es importante que antes de dárselas, se las desinfecten con alcohol al 70/30".Consultado sobre cómo detectar un posible caso de coronavirus en un adulto mayor, Sartore explicó que "en un comienzo hablábamos de la temperatura y la falta de oxígeno, pero en las personas mayores podemos sospechar un caso de coronavirus, cuando comienzan con un síndrome confunsional, alteraciones del tracto intestinal, como la diarrea"."Las personas mayores son muy resilientes, nosotros suspendimos las actividades del hospital de Día y se fueron adaptando a eso. Muchos se pudieron contactar a través de las redes para estar en contacto con sus familiares",contó.Cabe destacar que la institución presentó un protocolo para poder abrir las actividades del centro de día, y se retomarán a partir de este lunes 9 de noviembre.Consultado sobre cómo afecta el estado anímico en la salud física, el profesional de la salud indicó que "si afecta y mucho, es importante que los adultos mayores reciban diversos tipos de estimulación, para que pronto puedan recibir los adultos mayores".A su vez destacó que "es muy importante que también se acompañe a los cuidadores y enfermeros que somos los que estamos en constante al cuidado de las personas mayores".Además, resaltó que "también es importante que se retomen los controles, sobre todo el calendario de vacunas, respetar comidas, ingerir líquidos y demás. Los interesados en realizar consultas nos pueden contactar al 4241999".En cuanto a la situación epidemiológica de la provincia, Sartore dijo que "si bien hubo un número elevados de casos, el sistema de salud no colapsó y se dio respuesta a cada uno de los adultos mayores".