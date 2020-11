A 200 años del izamiento en Malvinas: "Tenemos que defender la celeste y blanca"

Política Se cumplen 200 años del primer izamiento en las Islas Malvinas

"Se cumplen 200 años desde que se izó por primera vez nuestra insignia patria en nuestras queridas Islas", comunicó ael director municipal de Veteranos de Guerra, Jorge Benítez, al invitar a embanderar la ciudad con la celeste y blanca.Según indicó, en Paraná hay 182 veteranos de guerra y el de la capital entrerriana "es el único centro que abarca a los ex combatientes de todas las fuerzas que participaron en Malvinas, además de personal civil, dos párrocos y radio-aficionados"."La ciudad de Paraná es muy malvinera. En mi caso, desde 1983 comencé a ir a los colegios a hablar de Malvinas y hoy, a 38 años de la Gesta de Malvinas, eso hace que se sepa lo que ocurrió en Malvinas, que nos reconozcan y eso para los veteranos de guerra es muy importante porque un abrazo o un apretón de manos -que hoy no se puede dar- es un reconocimiento que vale más de mil medallas", resaltó Benítez.En la oportunidad, el ex combatiente, oriundo de Corrientes, recordó que fue parte de "la primera columna de soldados que pasó por Paraná el sábado 11 de abril de 1982, en Semana Santa. Y cuando bajamos en calle Racedo, porque veníamos en tren, los vecinos se acercaron para llevarnos comida, ropa, muchas cosas. Y al partir por avenida Ramírez para cruzar el Túnel, toda la calle estaba llena de grandes y chicos agitando la bandera celeste y blanca para darlos aliento"."Lo que más me duele hasta hoy es que cuando caí prisionero el 12 de julio en Puerto Argentino, tras la rendición de Galtieri el 14, vi bajar mi bandera y subir la de ellos", lamentó el veterano.Para Benítez, "Inglaterra está haciendo un desastre en nuestros mares por la depredación de los barcos extranjeros a los que autorizan; el año pasado autorizaron la perforación de 18 pozos para buscar petróleo en nuestros mares argentinos, uno de los pozos estará frente a lo que es Mar del Plata"."Nuestra bandera es nuestro símbolo que nos representa y tenemos que defender a la celeste y blanca, eso es lo que tenemos que inculcar", resaló.Benítez participó este viernes, junto a seis veteranos de Guerra, del izamiento de la bandera argentina que se realizó por la mañana en el mástil mayor de la ciudad, en Puerto Nuevo. También estuvieron presentes autoridades municipales y provinciales.