Experiencia de voluntario de la vacuna rusa en Moscú: "No tuve ningún problema"

Este jueves 5 de noviembre, Fernando Rodríguez recibió la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus. El ingeniero agrónomo es colombiano, pero hace 30 vive en Moscú, Rusia. Cuando se enteró -por medio del Ministerio de Medicina del gobierno- acerca de la opción de colocarse voluntariamente la vacuna que el país estaba produciendo, no lo dudo y se inscribió por la página web. Unas pocas horas después de completar la colocación de la Sputnik, contó los detalles del proceso de la creación de una de las posibles curas para el covid.Rodríguez había recibido la primera dosis el 15 de octubre. Como está indicado, 21 días después completó el proceso con la segunda dosis. En diálogo con el periodista Luis Mino en el programa Ahora Vengo de Aire de Santa Fe, contó que desde que se colocó la Sputnik no tuvo ningún inconveniente. "No tuve ningún problema, ni fiebre, nada", dijo el hombre. Explicó que algunos voluntarios tuvieron algunos problemas pero no muy graves, por ejemplo, alta temperatura.A finales de noviembre y principios de diciembre, se espera que comience la fase de vacunación masiva en la población rusa. Para el voluntario hay "mucha gente que se ofreció a colocarse la vacuna", que él sostiene que es segura. "Hasta ahora no ha habido ningún caso fatal", contó. El hombre destacó que en Rusia piensan que la vacuna no va a ser obligatoria, sino que la colocación será voluntaria. Además, se cree que será gratuita para toda la población rusa.Sobre quienes no confían en la vacuna y no se la quieren colocar, Rodríguez explicó que hay muchas personas que no se quieren colocar ninguna vacuna, que son "escépticos" y que en realidad eso no tiene relación con esta vacuna en sí. "Es gente que tampoco se coloca las vacunas de un gripe común y corriente", aclaró aEn cuanto a la garantía de la vacuna aseguró que hasta el momento se cree que tiene un promedio de dos años, pero que "varía en cuanto al organismo de cada persona".

Durante los últimos meses, circuló mundialmente la información de que la vacuna se había sido probada solo en hombres. Rodríguez lo desmintió y contó que este jueves a la mañana cuando fue a colocarse la segunda dosis de la vacuna en fase 3 había otros cuatro hombres y unas siete u ocho mujeres esperando para también recibirla. "Hay de todos los sexos", indicó. Además, contó que el rango de edad de personas que se colocaron hasta el momento la Sputnik V es de entre 18 y 60 años.Por último, el voluntario aclaró que en Rusia se conoce toda la información acerca de las demás vacunas y los avances sobre el coronavirus. "Decir que no dan información, es falso", afirmó.