Hallaron evidencias de antiguas inundaciones en Marte

Grupos de científicos internacionales descubrieron evidencias de que en Marte hubo antiguas inundaciones en el cráter denominado Gale, las cuales se produjeron por el choque de un objeto espacial hace más de 3.600 millones de años.



Según la agencia EFE, el análisis que realizaron estos investigadores provino de los datos que obtuvieron del robot Rover Curiosity de la Nasa.



En ese sentido y, según o publicado este jueves en la revista Scientific Reports, los investigadores del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) analizaron las principales secuencias sedimentarias del fondo del cráter Gale y llegaron a la conclusión de que existen nuevos cambios sistemáticos en la litología (parte de la geología que estudia las rocas).



Así, un grano más fino en las capas superiores y una secuencia específica de estructuras sedimentarias reveló que la tasa de deposición sedimentaria fue mucho más rápida que lo que asumía el modelo previo que se creía hasta ahora. Además, aprecia claramente la presencia de antidunas, afirma el CAB en una nota, según señaló EFE.



Luego, el impacto gigante que sufrió Marte fundió el hielo superficial y subsuperficial e inyectó en la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono y metano, que creó un microclima transitorio durante al menos varias décadas, que afectó drásticamente al planeta.



En tanto, Marte dejó de ser un lugar con clima frío y seco, a tener un período cálido y húmedo que generó lluvias torrenciales y enormes "avenidas de agua líquida" durante tiempos cortos, que anegaron el cráter y formaron lagos que no perduraron luego.



Hace algún tiempo, la Nasa había considerado que el Marte primitivo, que va desde el final del periodo Noeico y el Hespérico, contaba con un lago o una serie de lagos. Por lo tanto, los estudios indicaban que el agua líquida podría haber anegado el cráter Gale desde el norte, mediante el aporte de agua procedente de acuíferos exteriores, durante uno o varios eventos graduales y prolongados en el tiempo.



¿Qué son las antidunas en Marte?



Las antidunas "se forman cuando el lecho de un lago no consolidado es profundamente alterado por una corriente de agua que se mueve aguas arriba a gran velocidad", explicó Alberto G. Fairén, investigador del CAB y coautor del estudio.



"La presencia de antidunas demuestra que el lago del cráter Gale no pudo formarse por una acumulación paulatina de agua, sino que fue el resultado de una inundación rápida y de enorme magnitud", señaló Fairén.



Por lo tanto, según se detalló en la revista Scientific Report, los flujos torrenciales de agua con velocidades superiores a los 10 metros por segundo, que alcanzaron al menos 25 metros de profundidad, junto con la geometría de las antidunas, provocaron la vía principal de entrada de agua líquida a Gale fue a través de la zona sur del cráter.