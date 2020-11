Velaron a un hombre que no era su familiar: tras dos días, descubrieron el error

Foto: El error se originó en el hospital, donde no se controló la identidad del cuerpo

"No sabemos si explotar o largarnos a llorar". Así lo expresaron los familiares de Víctor Carpio, un hombre de 80 años que falleció por coronavirus y que estaban desesperados: los restos de esta persona que debía ser enterrada en el cementerio La Piedad de Rosario no aparecían, luego de que otra familia lo velara por error y lo sepultaran en otro cementerio.



La explicación terminó de confirmarse en la tarde de jueves, detalla La Capital, ya que los Carpio estaban desconcertados, no sabían qué había pasado con el cuerpo del abuelo. Tras la exhumación en el cementerio de Granadero Baigorria, los familiares lo reconocieron y pudieron disponer de sus restos como lo tenían previsto.



Los hechos ocurrieron el martes pasado, cuando desde una cochería fueron a buscar el cuerpo de una mujer al Hospital Italiano y, debido a los protocolos por la pandemia de coronavirus, se produjo una confusión y no advirtieron que retiraban los restos de un hombre. La familia de la mujer nunca supo que en realidad habían velado y enterrado a Víctor Carpio.



"Como los funerales son a cajón cerrado, hicieron un velorio y el entierro en el cementerio de Baigorria con el cuerpo de mi abuelo", le contó a La Capital una nieta del fallecido, Sofía Carpio. Y añadió: "La mujer que tendría que estar en ese lugar aún está en la morgue del sanatorio".



Cuando los empleados de la cochería fueron a buscar el cuerpo de Carpio a la morgue del Hospital Italiano, descubrieron el error. Tras un día de búsqueda, los familiares lograron encontrar los restos del anciano en el cementerio de Baigorria.