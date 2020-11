"El ciberbullying es más difícil de detectar", aseguró un psicólogo

Este 5 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso, que este año producto de la pandemia pasó al centro de la escena al suspenderse las clases presenciales.



Santiago Resett, psicólogo e investigador , afirmó a Elonce TV que el ciberbullying "se puede traducir como acoso electrónico. Cuando hablamos de acoso referimos a agresiones reiteradas con intención de dañar o molestar y de la cual, la persona que lo sufre, no puede defenderse fácilmente. Al hablar de ciberbullying, se habla de las mismas características que el acoso, pero lo que lo distingue es que es llevado a cabo con las nuevas tecnologías, celulares, tablet o videojuegos; es común en los niños, pero también en adolescentes".



"Hay distintas formas de acosar, lo lleva adelante otro par. No hablamos de acoso o ciberacoso cuando lo hace un adulto, porque ahí estaríamos hablando de otro tipo de maltrato", dijo además.



Acotó que en general, el niño que lo sufre "está en desventaja con respecto a la otra persona que le hace acoso, esa desventaja puede radicar en un montón de factores: pueden ser niños o adolescentes muy tímidos, inhibidos, con baja autoestima, con problemas para socializar con el grupo de pares".



Una señal "muy poderosa", aseguró el especialista es que "de repente el niño o adolescente que lo sufre, deja de usar las redes sociales, deja de usar la computadora, se pone nervioso o ansioso al recibir mensajes".



Y respecto de los niños o adolescentes que hacen ciberbullying "son más impulsivos, con una tendencia a agredir, se creen superiores; no son malos niños o adolescentes, sino que muchas veces, los padres han fallado en el proceso de socialización de estos niños y adolescentes, no les han inculcado la importancia de usar las redes sociales constructivamente, de no creerse más que los demás, se ve que esos padres les dieron siempre libertad para todos a los chicos".



"Hemos comparado el perfil de los adolescentes que hacen bullying y los que hacen ciberbullying. El ciberbullying es más difícil de detectar, porque a veces los padres desconocen para qué usan sus hijos las redes sociales, también es mucho más fácil de llevar a cabo que el bullying, al ser el primero, anónimo, y sin que la persona que es ciberacosada se dé cuenta", aportó el psicólogo.



El ciberbullying, manifestó, "no es una mera extensión del bullying. El ser llevado adelante por las nuevas tecnologías, le da una complejidad mayor". Elonce.com.