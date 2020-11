Un tercio del personal de salas tragamonedas regresará a la actividad

El dirigente de ATE, Julio Luján, admitió que, aún con las limitaciones que imponen las bandas horarias, la decisión de abrir lleva "tranquilidad" a un sector que viene sufriendo un "perjuicio salarial desde que arrancó la pandemia"



La reapertura de las salas tragamonedas con estrictos protocolos de bioseguridad se dará a partir de este viernes. "Por un lado está la preocupación de volver a trabajar en un ámbito donde la situación es totalmente novedosa, va a ser parte del aprendizaje. Pero por otro lado, la tranquilidad que, de alguna manera, se vuelve a la actividad y por ende a recomponer parte del perjuicio salarial que se viene sufriendo desde que arrancó la pandemia", describió Luján.



Aclaró que la apertura es "únicamente en la parte de tragamonedas, no de paño" y que los trabajadores deberán rotar, "una semana trabajaría un grupo y la semana siguiente el otro".



Todo dependerá de los Municipios, "ya que el contexto obliga a que cada municipio establezca una pauta específica para poder trabajar", indicó.



Luján entendió que la situación seguirá siendo compleja en el plano económico debido al "contexto difícil" del país producto de la pandemia. "Además porque el cliente no cuenta con el mismo recurso que tenía antes, porque la actividad en general, de cualquier rubro, está muy por debajo".



Opinó que las bandas horarias también limitarán la actividad. "Una sala de juego normalmente se activa totalmente un viernes a partir de las 23, esa banda horaria no la vamos a tener y se va a notar. Va a ser una cosa muy paulatina y no sabemos cuándo va a llegar a despegar realmente", precisó.



Con la reapertura solamente de las tragamonedas regresará a la actividad "un tercio o menos del personal de la totalidad de las salas", contó el dirigente y explicó que es la parte de paño la que "más personal lleva".



Preocupación en casino de Federación



Lujan también informó que hay preocupación entre los trabajadores del casino de federación por el retiro de unas mesas de juego de la sala. "Esto generó un alerta en el personal, y nosotros estamos monitoreando qué va a pasar con eso, sabemos que no va a abrir ahora, pero el retiro de las mesas es algo que todavía no se ha explicado por parte de las autoridades", dijo. (APF)