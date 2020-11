Ley de fibromialgia:"La necesitamos para tener reconocimiento de obras sociales"

La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por un cuadro de dolor musculoesquelético crónico y generalizado de origen desconocido, donde no existen otras enfermedades o alteraciones que lo expliquen.Desde Fibromialgia Entre Ríos Asociación Civil (FERAC) trabajaron en un proyecto de ley junto con el diputado Juan Huss. En este momento el proyecto fue tratado por la Comisión de Salud, y esperan que, en un corto periodo de tiempo, se convierta en ley."Se trata de un proyecto que se trabajó en conjunto con el diputado Juan Huss, y fue presentado el 21 de agosto del 2020 y ahora se está tratando en la comisión de salud", informó Mercedes Rene, desde FERAC aSobre la fibromialgia explicó que "es una enfermedad neurológica, la cual afecta todo el cuerpo y produce un malestar general. Se la denomina la enfermedad de los, o invisible"."Es muy compleja de diagnosticar, muchas personas llevan años hasta saber que les pasa. Algunos son derivados a psiquiatras y psicólogos hasta que algún médico los diagnostica por destacarte", dijo René.En cuanto a los síntomas que presenta la enfermedad dijo que "hay dolores de cabeza, insomnio, vejiga y colon irritable, hormigueo, sensación de quemazón en la piel, lagunas mentales. Afecta el habla, cuesta pronunciar palabras".Según dijo René, con el reconocimiento de ley se busca que los pacientes tengan su tratamiento y reconocimiento de las Obras Sociales y que haya un programa de capacitación sobre la enfermedad a profesionales de la salud para que haya un diagnóstico temprano."Es una enfermedad que no tiene cura, sino que hay tratamientos con medicamentos, pero es complejo arribar a uno certero", sumó René.Además, señaló que "la enfermedad afecta mucho la vida cotidiana, y muchas personas se han quedado sin trabajo porque no rinden como se espera. La fibromialgia también produce fatiga y hay veces que no se tiene fuerza para nada"."Hay muchos casos de varones jóvenes y adultos que tienen esta enfermedad y la pasan muy mal, porque a muchos les cuesta reconocer que tienen dolores", relató.Y añadió: "Hay un convenio que se firmó con la Facultad de Ingeniería de la UNER para hacer una investigación sobre la fibromialgia acá en Entre Ríos"."Se dice que hay muchos pacientes con coronavirus quedan con fatiga crónica, y ellos sufren lo mismo que nosotros, y la ley nos va a beneficiar a todos", culminó.