Las diferencias entre víboras y culebras: qué hacer en caso de una mordedura

Qué hacer si vemos una serpiente

Sociedad Preocupa la mayor presencia de víboras en algunas zonas de Gualeguaychú

Si bien es inevitable la aparición de serpientes en esta época del año, un médico veterinario brindó recomendaciones asobre lo que hay que hacer -y que no- en caso de ver una o ser mordidos por alguno de estos ofidios."Es común que esta época del año tengamos este tipo de presencias debido a las altas temperaturas, lo que favorece la posibilidad de verlas", explicó ael veterinario José Pereyra, al detallar las diferencias entre víboras y culebras."Las culebras son las que vemos en las islas, son muy grandes porque llegan a medir de dos a tres metros. Normalmente no son agresivas, sino que buscan huir de la presencia humana, al igual que las víboras, porque somos nosotros los que invadimos su lugar", explicó el especialista.De acuerdo a lo que comentó Pereyra, "el riesgo es por las víboras que sí son venenosas, porque nos pueden inocular veneno con una alta toxicidad, y la gravedad depende del lugar en el que se registre la mordida"."La coral es una víbora muy chiquita de 40 centímetros; aunque las hay de hasta un metro", indicó al comentar que "al no poder abrir demasiado la boca, solo morderán entre los dedos".Refirió también "las casa-quintas donde hay tablas, chapas, escombros, que son los lugares más frescos en lo que encontrarán un refugio a las altas temperaturas"."Si vemos una, lo primero que hay que hacer es tranquilizarse porque según donde nos muerda, la gravedad; si lo hicieran en el cuello donde la difusión del veneno es mucho más rápida", alertó Pereyra.En la oportunidad, recomendó que, en caso de ser mordido por una víbora, "que otra persona nos ayude a llegar a un móvil para ir hasta un centro de salud a recibir la atención necesaria"."Aconsejo quedarse tranquilo hasta llegar a un centro asistencial. No hay que salir corriendo, porque no hay que agitarse para que el veneno circule de forma lenta", sentenció.