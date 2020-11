Época de víboras y alacranes: Cómo actuar en caso de mordeduras y picaduras

Sociedad Preocupa la mayor presencia de víboras en algunas zonas de Gualeguaychú

Medidas de prevención

Alacranes, víboras y arañas aparecen con más frecuencia en esta época del año. Esto ocurre en diversas zonas de la provincia. Esto es normal por los días más cálidos, pero los especialistas instan a estar atentos."Esta es época de alacranes", dijo ala especialista Silvina Saavedra, por lo que instó a tomar todas las medidas de prevención orientadas a que no ingresen al domicilio.Hizo hincapié en que, sino queAcotó que "si estos bichos tienen la comida cerca no van a salir a buscarla. Si yo hago fumigaciones en el patio, le estoy matando la comida, entonces los encuentro en el domicilio. A veces también salen por las lluvias. Pero lo mejor es cubrir los desagües con tela mosquitera y tener ordenados los patios, evitando la acumulación de escombros o maderas".Asimismo, explicó que "el peligro en cuanto a las picaduras es para los niños., donde evaluarán si es necesario ponerle la antitoxina".En caso de atrapar alacranes vivos, "hay que colocarlos en un frasco, con un algodón con agua, y llevarlos a la Subsecretaría de Ambiente de la municipalidad que funciona al lado del Teatro 3 de Febrero; a Ayacucho y Churruarín, donde funciona la Secretaría de Planificación y Gestión o a Salud Animal en La Floresta"."Son muy útiles para elaborar la antitoxina y en los últimos días "enviamos 30" a Buenos Aires, precisó Saavedra.La especialista alertó que "las quemas movilizaron a muchos animales. Hay que tener cuidado" con las víboras.En Paraná "en zonas como bajada Grande o La Toma pueden aparecer. También donde hay arroyos cercanos. La peligrosa es la yarará. La víbora nos ataca como mecanismo de defensa. Hay que evitar acercarse", recomendó., sino trasladar al afectado al hospital. Hay que llevarlo en el menor tiempo posible", pero aclaró que existe un lapso prudencial para recibir asistencia.En las últimas horas, un vecino de la zona de Basavilbaso, en el departamento Uruguay mostró una enorme yarará muerta, pendiendo de un árbol.Hugo Gabriel Arcusin expresó que mientras sacaba hacienda de un monte fue sorprendido por el ejemplar, el que -seguramente asustado por el movimiento de los animales- intentó atacarlo. Según contó a Riel FM, en los últimos días observó un número muy importante, "más de lo habitual", de víboras.-No acercarse a las zonas inundables o ribereñas sin protección de seguridad como botas, pantalones largos y guantes;-En caso de mordedura de víbora, no hay que hacer torniquetes ni cortar;-Inmovilizar a la persona y llevarla a una guardia para aplicar las medidas necesarias con un margen de 12 horas desde que sufre el accidente;-No hostigar a las serpientes o manipularlas;-Los dos tipos de arañas peligrosas de presencia en Entre Ríos son la latrodectus o viuda negra, que vive en el exterior y la loxosceles o araña del violín, que es de interiores.-Los síntomas de picaduras de araña suelen no tener un dolor punzante, a diferencia del de un alacrán/escorpión;-Revisar y lavar previamente calzados e indumentaria guardados desde la temporada anterior;-En las patas de una cuna o cama se pueden colocar frascos de vidrio para evitar el ascenso de arañas y alacranes;-No caminar descalzos en descampados o exteriores de casas;-Revocar las paredes, reparar las grietas y sellar hendijas del techo en los domicilios;-No remover sin guantes piedras, ladrillos, troncos o tapas de cámaras subterráneas de desagües;-Siempre concurrir al hospital o centro de salud más próximo.