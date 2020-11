Tiene 88 años y donó todos sus bienes al Centro de Salud de su pueblo

La generosa donación

Vecino solidario

Cachi tiene 88 años y vive en la localidad santafesina de Correa, en el Departamento de Iriondo. Siempre valoró el trabajo que realiza el Samco (centro de salud) de su pueblo y decidió hacer algo para agradecerle a la institución. Por eso, donó todos sus bienes para apoyar la salud pública en su comunidad cuando él ya no esté con vida.Actualmente, Cachi vive solo, hace más de 30 años perdió a su hija y tiene 15 sobrinos de parte de su esposa. No tenía herederos a quien cederle su patrimonio conseguido trabajando en una inmobiliaria del pueblo.Primero, pensó en entregar sus bienes a un club del cual formó parte, pero pensó que no todos los vecinos asistían a ese lugar. Por lo que optó por donarlos al Samco local, donde puede ser aprovechado por todos los vecinos.Los bienes donados son nada más y nada menos que su casa y su auto que aunque es "viejito", modelo 2002, "está lindo y cuidado".En diálogo con el portal Info Más, Cachi se refirió a su gran gesto: "El Samco siempre está de guardia, se brinda una enormidad al pueblo. Me pareció que era lo Mejor dejarlo para la institución".Según contó a LT10 Nahuel Cejas, presidente comunal de Correa, el propio Cachi se acercó días atrás a la sede de la Comuna para hacer la generosa donación."Por lo general siempre pasa que el vecino se acerca para plantearnos sus demandas y necesidades y temas a resolver de la gestión local", relató Cejas.Cachi fue uno de esos vecinos que se acercó para hablar a través de los grandes ventanales del edificio que "están siempre abiertos", pero "nunca me hubiera esperado que era por esta noticia que nos sorprendió a todos y nos llenó de alegría".El jueves pasado se realizó la firma correspondiente para hacer legal la donación ante una escribana. Fuente: (Lt10).-