Preocupa la mayor presencia de víboras en algunas zonas de Gualeguaychú

Camino de la Costa, zonas de arenales o barrios con cercanías de amplios terrenos y pastizales, son los lugares donde vecinos de Gualeguaychú se han visto sorprendidos y asustados por la presencia de víboras yarará.



Raúl Almeida, guía de turismo ribereño, dijo que "es la época, con los calores empiezan a buscar comida y hay que tener cuidado. Hay épocas que se dan condiciones que salgan más o se vean más, al haber estado bastante tranquilo por la cuarentena, hay más acercamiento de todos los animales a lugares poblados", explicó en Radio Máxima.



"La yarará cumple una función muy importante, nosotros tenemos que aprender a convivir con la naturaleza, como todo animal, huye ante la presencia del ser humano o si se siente amenazado reacciona, por eso los que tenemos que andar con cuidado somos nosotros", advirtió.



Acotó que esta serpiente "anda atrás de los roedores, por eso hay que fijarse cuando metés la mano en algún lado, o si levantas algo donde hay cosas amontonadas, a veces pasa en el fondo de los patios".



Comentó que "la culebra es un enemigo natural de la yarará, la combaten y así se mantiene el equilibrio. La culebra mata a la yarará, son inofensivas, alguna culebra enojada te puede morder pero es como la mordedura de cualquier animalito, por eso no hay que matarlas, ni a la culebra ni a la yarará, salvo que haya un riesgo dentro de una casa, lo ideal es dejarla que se vaya o guiarla hacia su hábitat", explicó Almeida.



Por último y ante la solicitud de lo aconsejado sobre cómo proceder, dijo que "no hay que meterse a lo loco en pastizales o lugares cerrados sin mirar donde uno pisa. Ella ataca solo si se siente amenazada, tenemos que tomar conciencia de que si bien es una amenaza para nosotros, también es una ayuda. En el caso de haber sido mordido, el veneno va por la sangre, por lo que es importante quedarse tranquilo, no agitarse, no moverse demasiado para evitar la circulación más rápida, hasta llegar al suero antiofídico. No es aconsejable ni corte ni torniquete. No hacer ninguna de esas cosas que se ven en las películas que es todo lo contrario a lo que debe hacerse".