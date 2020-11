"Dar vida en vida": donantes de médula ósea podrán inscribirse hasta los 40 años

Pablo Sors, desde el Cucaier

Al bajar a 40 años la edad límite de quien se inscribe como donante voluntario, los Registros se aseguran que esa persona podrá estar varios años entre los potenciales donantes, los cuales permanecerán elegibles hasta cumplir los 60 años.Nuestro país, con esta modificación, se adecúa a los criterios de los principales Registros de Médula Ósea del mundo, entre ellos los de España (18 a 40 años), Nueva Zelanda (18 a 40 años), Australia (18 a 30 años), Italia (18 a 36 años) y Reino Unido (18 a 30 años).Al ser consultado por, indicó que; ese tiempo de estar inscripto en el registro era demasiado poco, sobre todo comparándonos a otros países a los cuáles estamos asociados".En nuestro país,Allí, se tomará una muestra que el Incucai mandará a analizar para describir el perfil genético del donante e incorporar al registro, el cual está asociado a otros en todo el mundo para cooperar en la búsqueda de potenciales donantes para los pacientes que en el futuro necesiten un trasplante". A esa unidad de sangre, luego de sacar la muestra que se envía al Incucai, "se la usa para las emergencias en los hospitales".sino la información que se extrae de esa pequeña muestra", resaltó Sors.Al mismo tiempo dijo que "más de 38 millones de personas se han inscripto en el mundo, en estos países a los que estamos asociados.Habitualmente se da que en el país no se encuentra un posible donante, si se lo encuentra mucho mejor, pero si no es así, la búsqueda se amplía a nivel mundial y se elige el más compatible, es decir como que fuéramos gemelos. La compatibilidad para médula tiene que ser muy exacta, para órganos y tejidos es más flexible".Nuestro país "hace muchos años que tiene su registro, es rarísimo que las personas que necesiten un trasplante en Argentina no consigan un donante, tienen que necesitar una compatibilidad muy especial, se han dado algunos casos que tiene que ver con las herencias genéticas, los pueblos originarios.", resaltó.El trasplante de médula ósea permite tratar enfermedades hematológicas como leucemia, anemia aplásica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o déficits inmunológicos, entre otras.Pidió que "no hay que confundir con médula espinal, hay personas que nos dicen que no quieren que les toquen la médula espinal. Dentro de los huesos se producen las células de la sangre, se `producen dentro de la médula ósea"., puso relevancia Sors.Para donar células Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) es necesario poseer unLos mismos se encuentran en los hospitales San Martín y San Roque de Paraná; Delicia Masvernat de Concordia; Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay; el Banco Único de Sangre de Gualeguaychú y el hospital Adventista del Plata de Villa Libertador General San Martín.Cabe recordar que el Programa Provincial de Hemoterapia del Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de sus colectas externas en las localidades que no cuentan con centros habilitados, permite la inscripción a donantes de CPH.