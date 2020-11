Video: Whatsapp habilitó la nueva función para liberar espacio en tu celular

WhatsApp presentó la solución para aquellos usuarios que utilizan demasiado la plataforma, pero cuentan con celulares con poca capacidad de almacenamiento.Con esta función, el mensajero ofrece sugerencias de limpieza sencilla, ya que los agrupa tanto los archivos grandes como los multimedia que fueron reenviados varias veces, clasificándolos por tamaño en orden descendente.El usuario tiene también a disposición una vista previa del contenido multimedia antes de seleccionar uno o varios elementos que serán eliminados definitivamente del dispositivo móvil.Para acceder a la nueva herramienta los usuarios deberán ingresar desde el menú de laPor su parte, WhatsApp asegura que esta nueva característica de administración de almacenamiento comenzará a llegar a los smartphones de todo el mundo a partir de esta semana.

Este anuncio llega en la semana que la plataforma de mensajería, propiedad de Facebook, reveló cómo será el funcionamiento de los mensajes que desaparecen antes de su lanzamiento, y que estará presente tanto a grupos como chats individuales.Este nuevo tipo de mensajes son una característica que pueden activar las personas que lo deseen en los ajustes de WhatsApp, en el apartado de Uso de datos y almacenamiento.Una vez habilitados, los mensajes se eliminan por sí solos después de siete días, tanto si el receptor los abrió como si no. Sin embargo, los mensajes pueden aparecer tanto en vista previa en notificaciones como en las respuestas con cita.Sin embargo, esta medida no afecta a los contenidos enviados antes de modificar la configuración ni a los mensajes que se reenvían a otros grupos en los que los mensajes no desaparecen.Los mensajes que desaparecen pueden guardarse en las copias de seguridad, pero pasada su duración, se eliminan al restaurarse los chats.En el caso de las imágenes, esta opción eliminará también fotografías y vídeos guardados en la aplicación, pero no destruirá los contenidos almacenados en el dispositivo, por ejemplo, en el caso de las personas que tengan configurada la descarga automática de archivos.WhatsApp ha recomendado utilizar esta configuración solamente con usuarios en los que se confía, ya que es posible guardar capturas de pantalla, copiarlo o tomar una foto del dispositivo.La nueva función podrá usarse en WhatsApp en sus versiones para celulares Android, iOS, KaiOS y en su variante para navegadores web y escritorio.