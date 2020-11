La mujer que tenía más de 100 perros en su casa dijo que están todos "cuidados"

Sociedad Tenían unos 150 perros en situación de hacinamiento y para la venta

La dueña de la casa ubicada en Avenida del Rosario al 2200 en el que personal municipal clausuró luego de encontrar más de 150 perros, indicó que trabaja de gestora y que con eso logra mantener a los animales. Además sostuvo que los tiene porque le gustan los perros y desestimó que se dedique a criarlos para su venta.La mujer, que se identificó como Cristina, reconoció que a veces vende alguna de las crías para poder comprar alimentos para los demás, pero negó que se dedique a eso. Con respecto al destino de sus supuestas mascotas, pidió ser ella quién decida a quién dárselos en adopción."Con todo el dolor del alma los voy a dar en adopción, pero se los voy a dar a personas que yo conozca", sostuvo. "Ya tengo gente que me ha comprado, por ahí, un perrito y ahora me están pidiendo en adopción", reconoció.Sobre el espacio en el que viven, Cristina sostuvo que los caninos no viven hacinados ya que circulan por toda la casa. "Yo no les digo que se queden en un solo lugar, tienen su dormitorio, no están encerrados. No soy una persona que los tengo en un galpón en el fondo y yo vivo pipi cucu adelante", señaló la mujer mientras de fondo se oían los incesantes ladridos de los animales.Por último, la titular del domicilio clausurado se refirió a sus vecinos y descartó haber recibido denuncias sobre ruidos molestos. "Les estoy agradecida porque nunca tuve problema, nunca me dijeron nada. Yo no sé la denuncia por donde vino, se han portado muy bien", aseguró. (Rosario 3)