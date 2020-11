Aclararon que sigue prohibida la caza de "mamíferos invasores" en Entre Ríos

Aprobaron el protocolo que autoriza la actividad de caza de mamíferos invasores. Se trata de ciervo axis, jabalí y el antílope negro, pero aun la actividad sigue prohibida, debido a que aún falta la autorización del gobernador, Gustavo Bodet.



"Queríamos aclarar que todavía no está habilitada la actividad, si lo está el protocolo. Es para mamíferos que son declarados exóticos como el caso del ciervo Axis, Jabalí y el antílope negro", explicó el director general de Fiscalización, Manuel Maza, a Elonce TV.



De todos modos, "todavía queda que el gobernador lo habilite o no, según sus decisiones", detalló.



"Se está trabajando en la caza de estas especies que son exóticas e invasoras en esta región, son animales que no tienen su depredador natural, por eso se recomienda habilitar la caza con el fin de un equilibrio biológico", sumó.



En cuanto a los protocolos dijo que "tiene que ver con cuidados y la manipulación de los animales cazados. Esta actividad está recomendada para residentes de cada departamento y no ocasionar traslados de personas".



Consultado sobre la posibilidad de obtener el permiso de caza, el director general de Fiscalización, explicó que "se trata de datos que acrediten la identidad del interesado, un detalle del arma que se porta y ahora con el nuevo protocolo, pedimos materiales sanitarios".



Por otra parte, Maza, hizo referencia a la veda de la pesca deportiva: "este miércoles finaliza la veda extraordinaria, donde se restringía la actividad, ahora estamos a la espera de una nueva decisión de la Justicia".



Cabe destacar que "la veda se propuso en función del cuidado del recurso ictícola entrerriano y fue movilizado por la bajante histórica del río que ocurrió a principio de año", cluminó.