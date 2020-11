Paritaria para trabajadores de estaciones de servicio: "No hay voluntad de pago"

El Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, Garages y Playas de Estacionamiento (SOESGYPE) se encuentra en estado de alerta en relación a la falta de pago y negociación con los empresarios del rubro."Tenemos inconvenientes con las cámaras empresarias, no hemos logrado cobrar el 12 por ciento que estaba estipulado en tres cuotas ", señaló el secretario General de SOESGYPE, Omar Biderbos, aEn este sentido resaltó que "no hubo ningún gesto de voluntad para empezar a pagar a los trabajadores de Entre Ríos""El último aumento que tuvimos fue el año pasado. Los compañeros de Estaciones de Servicios están poniendo la cara ante un virus y la Cámara debería rever la situación", expresó.En cuanto a la posibilidad de realizar alguna medida de fuerza, Biderbos, expresó que "esperaremos este mes para ver hay respuestas, y si no el Consejo Directivo va a analizar que vamos a realizar".A su vez indicó que "los empresarios aducen que no han llegado a un acuerdo con la Federación a nivel nacional, pero se sigue perjudicando al empleado, que son alrededor de 1500 en toda la provincia".En cuanto a al trabajo que realizan en pandemia dijo que "llevamos adelante todas las medidas de seguridad, y el gremio cumple eso".