Bajante del río: "La provisión de agua potable en Paraná está controlada"

El caudal del río Paraná sigue en descenso. Este miércoles a la madrugada en la capital entrerriana registraba una altura de 46 centímetros y la tendencia es que continúe bajando.Al respecto, el director de Hidráulica de Entre Ríos, Cristian Gietz, indicó aque "estamos en un periodo de estiaje bastante largo, puesto que llevamos más de un año con aguas bajas. La tendencia es que no habrá lluvias en toda la zona de aportes en Brasil, por lo que se espera que la situación continúe como hasta ahora. Supongo que tendremos que convivir con este escenario de poca agua y viendo mucha arena en el río", advirtió. Dio cuenta de que en las últimas jornadas "está bajando entre 5 y 7 centímetros por día".Asimismo, explicó que si bien "hubo otras bajantes pronunciadas", lo que preocupa en este caso "es el tiempo de permanencia de la actual que ya lleva más de un año".Recordó que "en el año ´40 hubo menos agua que la actual" pero la bajante no duró tanto tiempo.Gietz opinó que esta situación "es un ciclo más de la naturaleza, que probablemente se revierta el año próximo".En cuanto a la provisión de electricidad, manifestó que "la represa de Yacyretá está trabajando bien y si hay mayor bajante se compensará la necesidad de energía con algún otro medio de generación".En cuanto al agua potable, expresó que "en Paraná la situación está controlada. Si el río llega a bajar un poco más puede haber problemas con la bomba del muelle viejo, pero considero que la municipalidad ya lo tiene calculado. Compensarán con las otras cuatro bombas que no tienen inconvenientes en este momento".En cuanto al río Uruguay, Gietz dio cuenta de que "al ser más chica la cuenca ha tenido dos o tres aportes importantes. Los repuntes se ven más rápido y se espera que para febrero o marzo vuelva a su ciclo natural de crecida para esas épocas".