"La ocupación de camas de terapia varía entre un 60 y 65% en Entre Ríos"

"La ocupación de camas (de terapia intensiva) varía entre un 60 y 65% en Entre Ríos", comunicó ala secretaria provincial de Salud, Carina Reh, al anunciar que "hubo un aumento en la demanda de unidades críticas que oscila el 50% en las regiones II y III (correspondientes a los departamentos Concordia, Feliciano, Federal, Federación San Salvador y Villaguay; y los departamentos Concepción de Uruguay, Colón y Rosario del Tala). Mientras que en la región I (integrada por los departamentos de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria y Nogoyá) el porcentaje de ocupación es del 70%"."Al estar trabajando en red sabemos que existe la posibilidad de trasladar pacientes de una región a otra, en caso de ser necesario; pero siempre se prioriza el lugar de residencia del paciente para que no esté demasiado alejado de su familia y no generar complicaciones en los traslados", explicó la funcionaria."La ocupación de camas en la ciudad de Paraná ronda entre el 70 y 75%, lo cual disminuyó en las últimas semanas, aunque el comportamiento del virus es muy dinámico, porque hay semanas en las que hay un alto porcentaje de ocupación, lo que se suma a las otras patologías relacionadas a la accidentología y enfermedades crónicas", agregó Reh.En relación a la región IV, la secretaria provincial de Salud comunicó que "la ciudad de Gualeguay trabaja a cama caliente con un alto porcentaje de ocupación; del 100% en las unidades de cuidados intensivos". De acuerdo a lo que indicó, la situación motivó "derivaciones a Paraná y Gualeguaychú".En ese sentido, explicó que "se evalúan las características de los pacientes moderados, es decir, los que en el tiempo pueden requerir de una asistencia en cuidados intensivos, es por eso que los valoramos para hacer una derivación previa en caso de ser necesario". "Se prevé que los traslados no sean bajo asistencia mecánica respiratoria porque los riesgos y complicaciones son mayores", aclaró al respecto.Punto aparte, Reh reconoció que preocupa a las autoridades sanitarias de la provincia, la cantidad de casos activos de coronavirus. "En el seno del Comité de Emergencia, trabajamos de forma sistemática, ordenada y con coherencia, redoblando esfuerzos y rediseñando estrategias de atención, como la ampliación del número de camas de cuidados intensivos", aseguró.En la oportunidad, comunicó que "en las últimas semanas se trabajó en una nueva herramienta informática para garantizar el seguimiento epidemiológico; es un instrumento que se presentó de forma virtual a todos los hospitales y centros de salud para que puedan agilizar el seguimiento epidemiológico de todos los pacientes que acudan a la consulta, ya sean positivos, sospechosos o contactos estrechos, para tener un relevamiento muy estricto de los casos en la provincia".Consultada a Reh por las expectativas que genera el anuncio presidencial respecto de la aplicación de las primeras dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus, ésta comentó que "en la reunión del Consejo Federal de Salud del viernes se planteó todo lo relacionado a la vacuna y se esperan definiciones de la ministra al respecto".Fue en esa línea que la funcionaria bregó por "prudencia, para no generar falsas expectativas y trabajar en forma coordinada con Salud de Nación, siguiendo los lineamientos que se indiquen para las jurisdicciones"."El plan de vacunación deberá estar muy bien diseñado, con lineamientos estrictos y rigurosos, porque hay muchísimas expectativas respecto de la vacuna", acotó al respecto."El Estado provincial debe trabajar en forma interdisciplinaria para definir un regreso a una nueva normalidad en la cual podamos garantizar todas las medidas de prevención hasta tanto tengamos una herramienta factible que nos permita movernos sin dificultades", respondió Reh cuando se le preguntó por la vuelta del servicio de transporte interurbano."Las áreas pertinentes trabajan abocadas a definir protocolos que permitan retomar las actividades del transporte interurbano dentro de nuestra provincia y con otras jurisdicciones, no solo con Santa Fe", aseguró.